Otomotiv Devi Rekor Düşüşü Açıkladı: Piyasada Bütün Dengeler Değişecek
Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota, üçüncü çeyrek faaliyet kârında tahminlerin altında yaklaşık yüzde 28'lik bir düşüş yaşandığını açıkladı.
Kaynak: AA
Japon otomotiv devi, özellikle Çin pazarındaki yoğun rekabet ve elektrikli araçlara olan yönelim nedeniyle üst üste ikinci çeyrekte de kâr kaybı yaşadı.
TOYOTA'NIN MALİ SONUÇLARI AÇIKLANDI
Toyota'nın açıkladığı finansal verilere göre:
-Üç aylık faaliyet kârı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 düştü.
-Şirkete atfedilebilen net gelir, bir önceki yıl 1,37 trilyon yenden 2,19 trilyon yene yükseldi.
-Gelir, analist tahminlerinin üzerinde gerçekleşerek 12,39 trilyon yen olarak açıklandı. (Beklenti: 12,1 trilyon yen)
-Faaliyet kârı ise beklentilerin altında 1,22 trilyon yen olarak gerçekleşti. (Beklenti: 1,39 trilyon yen)
OTOMOTİV DEVİ REKABETE DİRENİYOR
Japon üretici, Çin'deki yoğun rekabet ve elektrikli araç pazarındaki hızlı dönüşüm nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Çinli üreticilerin agresif fiyat politikaları ve elektrikli araç teknolojisindeki hızlı ilerleme, Toyota'nın bu pazarda konumunu korumasını zorlaştırıyor.