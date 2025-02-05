Otomotiv Devi Rekor Düşüşü Açıkladı: Piyasada Bütün Dengeler Değişecek

TOYOTA'NIN MALİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Toyota'nın açıkladığı finansal verilere göre:

-Üç aylık faaliyet kârı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 düştü.

-Şirkete atfedilebilen net gelir, bir önceki yıl 1,37 trilyon yenden 2,19 trilyon yene yükseldi.

-Gelir, analist tahminlerinin üzerinde gerçekleşerek 12,39 trilyon yen olarak açıklandı. (Beklenti: 12,1 trilyon yen)

-Faaliyet kârı ise beklentilerin altında 1,22 trilyon yen olarak gerçekleşti. (Beklenti: 1,39 trilyon yen)