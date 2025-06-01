Otomotiv Devi Olarak Biliniyordu, Gerçek Başka Çıktı! Arabadan Çok Bakın Ne Satıyormuş

VOLKSWAGEN’İN SOSİS YOLCULUĞU 1970’LERE DAYANIYOR

Volkswagen'in sosis üretimi sanılanın aksine yeni bir girişim değil. 1973 yılında, Wolfsburg’daki ana üretim tesisinde çalışanların yemek ihtiyacını karşılamak amacıyla başlayan bu uygulama, zaman içinde büyük bir beğeni kazanarak markanın kültürel miraslarından biri haline geldi. “VW Currywurst” adıyla tanınan bu özel tarif, sadece çalışanlara değil, firmanın sponsoru olduğu etkinliklerde ve sınırlı sayıda markette de tüketicilerle buluştu.