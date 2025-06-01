Otomotiv Devi Olarak Biliniyordu, Gerçek Başka Çıktı! Arabadan Çok Bakın Ne Satıyormuş

Almanya merkezli otomotiv devi Volkswagen, yalnızca araçlarıyla değil, ilginç bir şekilde gıda sektöründeki başarısıyla da gündemde.

Kaynak: Haber Merkezi

Volkswagen gıda
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Otomotiv Devi Olarak Biliniyordu, Gerçek Başka Çıktı! Arabadan Çok Bakın Ne Satıyormuş - Resim: 1

Markanın yıllardır fabrikalarında ürettiği meşhur Currywurst sosisleri, şimdi Almanya genelindeki market raflarında yerini almaya hazırlanıyor. Üstelik bu lezzetli ürünlerin satış rakamları, bazı dönemlerde Volkswagen'in araç satışlarını dahi gölgede bırakıyor.

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Otomotiv Devi Olarak Biliniyordu, Gerçek Başka Çıktı! Arabadan Çok Bakın Ne Satıyormuş - Resim: 2

VOLKSWAGEN’İN SOSİS YOLCULUĞU 1970’LERE DAYANIYOR

Volkswagen'in sosis üretimi sanılanın aksine yeni bir girişim değil. 1973 yılında, Wolfsburg’daki ana üretim tesisinde çalışanların yemek ihtiyacını karşılamak amacıyla başlayan bu uygulama, zaman içinde büyük bir beğeni kazanarak markanın kültürel miraslarından biri haline geldi. “VW Currywurst” adıyla tanınan bu özel tarif, sadece çalışanlara değil, firmanın sponsoru olduğu etkinliklerde ve sınırlı sayıda markette de tüketicilerle buluştu.

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Otomotiv Devi Olarak Biliniyordu, Gerçek Başka Çıktı! Arabadan Çok Bakın Ne Satıyormuş - Resim: 3

ŞİMDİ HER YERDE SATILACAK

Yıllar boyunca sadece belirli alanlarda satışa sunulan bu ünlü sosisler, artık ülke çapındaki zincir marketlerin raflarında yer alacak. Autocar tarafından aktarılan bilgilere göre, mikrodalgada kolayca ısıtılabilmesi için özel ambalajlarla hazırlanan bu ürünler, ilk olarak Almanya'nın kuzey ve doğu bölgelerinde piyasaya sürülecek. Sosislerin geleneksel tarif doğrultusunda domuz etinden üretildiği ve kalite standartlarına sadık kalındığı vurgulanıyor.

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Otomotiv Devi Olarak Biliniyordu, Gerçek Başka Çıktı! Arabadan Çok Bakın Ne Satıyormuş - Resim: 4

OTOMOBİL SATIŞLARINI GERİDE BIRAKTI

Volkswagen’in bu sıra dışı yiyecek ürünü, rakamsal olarak da dikkat çekici bir başarıya imza atıyor. 2024 yılı verilerine göre, Volkswagen'in global çapta gerçekleştirdiği otomobil ve hafif ticari araç satışları 5,2 milyon adette kalırken, aynı yıl içinde üretilen Currywurst sosislerinin sayısı 8,6 milyonu geçti. Grup genelindeki toplam araç satışı 9 milyon seviyesindeyken, sosis satışlarının gösterdiği performans, şirketin gıda alanındaki potansiyelini de gözler önüne serdi.

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