Otomotiv Devi ‘Köprüden Önce Son Çıkış’ Diyerek Duyurdu: 2025’te Büyük Zam Gelecek
Elektrikli otomobilin önde gelen markalarından Tesla, 2025’te gelmesi beklenen zam öncesi yeni fiyatlarını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Elektrikli araç sektörünün öncülerinden Tesla, hem yenilikçi teknolojisi hem de şık tasarımıyla kullanıcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Tesla Model Y, 2024 Aralık ayı itibarıyla güncellenen fiyatları ve üstün özellikleriyle dikkatleri üzerine topluyor. Tesla otomobillerindeki performans, güvenlik ve uzun menzil kapasitesine sahip modellerinden biri olan Tesla Model Y, performansıyla sık sık gündeme geliyor.
GÜVENLİK VE PERFORMANSIN ZİRVESİ
Euro NCAP güvenlik testlerinden yüksek puan almayı başaran Tesla Model Y, kullanıcılarına üst düzey bir sürüş güvenliği sunuyor. Araçta yer alan otomatik acil frenleme, önden çarpışma uyarısı, kör nokta uyarısı ve şeritten ayrılmayı önleme gibi özellikler, sürüş esnasında güvenliği en üst düzeye çıkarıyor. AWD çift motorlu sistemi sayesinde zorlu hava koşullarında dahi mükemmel çekiş gücü sağlayan Model Y, yağmur, kar ve çamur gibi durumlarda bile performansından ödün vermiyor.
SADECE 15 DAKİKA ŞARJ YETİYOR
Elektrikli motoruyla tek şarjla uzun mesafeler kat edebilen araç, hızlı şarj özelliğiyle de fark yaratıyor. Sadece 15 dakikalık bir şarj süresiyle önemli bir menzil sağlayabilen Model Y, hem şehir içi hem de uzun yolculuklar için ideal bir seçenek sunuyor.
3 FARKLI MODELLE TÜRKİYE’DE SATIŞTA
Tesla Model Y, üç farklı donanım seçeneğiyle Türkiye pazarında satışa sunuluyor. Kullanıcıların ihtiyaçlarına göre şekillenen bu seçenekler, performans ve fiyat açısından çeşitlilik sağlıyor. Tesla Y, şu özellikleriyle otomobil tutukunlarına hitap ediyor:
Arkadan İtiş (RWD): Daha uygun fiyatlı ve temel özelliklere sahip bir seçenek.
Long Range (Çift Motorlu 4 Çeker): Uzun menzil kapasitesiyle öne çıkıyor.
Performance (Çift Motorlu 4 Çeker): Yüksek performans odaklı sürüş deneyimi sunuyor.
2024 TESLA MODEL Y FİYAT LİSTESİ
Tesla Model Y’nin Aralık 2024 itibarıyla Türkiye’deki fiyatları şu şekilde:
Arkadan İtiş (RWD): 1.866.203 TL
Long Range (Çift Motorlu 4 Çeker): 3.209.741 TL
Performance (Çift Motorlu 4 Çeker): 3.473.990 TL