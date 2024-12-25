Otomotiv Devi ‘Köprüden Önce Son Çıkış’ Diyerek Duyurdu: 2025’te Büyük Zam Gelecek

GÜVENLİK VE PERFORMANSIN ZİRVESİ

Euro NCAP güvenlik testlerinden yüksek puan almayı başaran Tesla Model Y, kullanıcılarına üst düzey bir sürüş güvenliği sunuyor. Araçta yer alan otomatik acil frenleme, önden çarpışma uyarısı, kör nokta uyarısı ve şeritten ayrılmayı önleme gibi özellikler, sürüş esnasında güvenliği en üst düzeye çıkarıyor. AWD çift motorlu sistemi sayesinde zorlu hava koşullarında dahi mükemmel çekiş gücü sağlayan Model Y, yağmur, kar ve çamur gibi durumlarda bile performansından ödün vermiyor.

SADECE 15 DAKİKA ŞARJ YETİYOR

Elektrikli motoruyla tek şarjla uzun mesafeler kat edebilen araç, hızlı şarj özelliğiyle de fark yaratıyor. Sadece 15 dakikalık bir şarj süresiyle önemli bir menzil sağlayabilen Model Y, hem şehir içi hem de uzun yolculuklar için ideal bir seçenek sunuyor.