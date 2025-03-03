Otomotiv Devi Fabrikasını Kapattı: 76 Yıllık Üretim Sona Erdi

ÇALIŞANLARA EK TAZMİNAT ÖDENECEK

Fabrikanın kapatılmasının ardından, şirket yönetimi ile çalışanlar arasında yürütülen müzakereler sonucunda işçilere yasal kıdem tazminatlarının yanı sıra hizmet sürelerine göre ek ikramiye ödenmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Audi’nin bu kararı, otomotiv sektöründe büyük yankı uyandırırken, Avrupa’daki elektrikli araç dönüşümünün yaratttığı zorlukları bir kez daha gözler önüne serdi.