Otomotiv Devi Fabrikasını Kapattı: 76 Yıllık Üretim Sona Erdi
Avrupa’da otomotiv sektöründe yaşanan kriz derinleşirken, bir dev marka daha fabrikasına kilit vurdu. Audi, Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan 76 yıllık fabrikasını kapatma kararı aldı. Elektrikli araçlara olan talepteki düşüş ve sektördeki değişimler, bu radikal adımı beraberinde getirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Brüksel’in Forest bölgesinde yer alan ve 1949 yılında üretime başlayan Audi fabrikasının kapanacağı duyuruldu. 54 hektarlık alana kurulu olan tesis, uzun yıllar Volkswagen modellerini üretirken, 2004’ten itibaren Audi markasına yöneldi.
2018 yılından itibaren ise Audi e-Tron gibi lüks segment elektrikli otomobillerin üretimi gerçekleştiriliyordu. Ancak son dönemde elektrikli araçlara olan talepte yaşanan düşüş nedeniyle üretim durduruldu.
ÇALIŞANLARA EK TAZMİNAT ÖDENECEK
Fabrikanın kapatılmasının ardından, şirket yönetimi ile çalışanlar arasında yürütülen müzakereler sonucunda işçilere yasal kıdem tazminatlarının yanı sıra hizmet sürelerine göre ek ikramiye ödenmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Audi’nin bu kararı, otomotiv sektöründe büyük yankı uyandırırken, Avrupa’daki elektrikli araç dönüşümünün yaratttığı zorlukları bir kez daha gözler önüne serdi.