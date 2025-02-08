Otomotiv Devi Bu Araçlarını Geri Çağırıyor! Servise Giden Çok Şaşıracak: Ücretsiz Yapılacak
Ford Motor Company, arka görüş kamerasında tespit edilen olası bir arıza nedeniyle yaklaşık 73 bin aracı geri çağırma kararı aldı.
Kaynak: AA
ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yayımlanan geri çağırma raporuna göre, bazı Ford ve Lincoln modellerinde geri görüş kamerasının zaman zaman karardığı veya bozuk görüntü sunduğu tespit edildi.
Ford yetkilileri, arızanın kesin kaynağının henüz netleşmediğini ancak belirli bir kamera modelinden kaynaklanabileceğini düşündüklerini belirtti.
HANGİ FORD MODELLER GERİ ÇAĞIRILDI?
Geri çağırma kararı, aşağıdaki modelleri kapsıyor:
2021 model Ford Expedition
2021-2022 model Ford Super Duty serisi (F-250, F-350, F-450, F-550, F-600)
2020-2022 model bazı Lincoln Corsair araçlar
KAMERA SORUNU KAZAYA YOL AÇTI MI?
Ford, şu ana kadar bu arızayla bağlantılı herhangi bir kaza veya yaralanma vakasına rastlanmadığını açıkladı.
ÜCRETSİZ ONARIM SÜRECİ BAŞLIYOR
Şirketin, geri çağrılan araç sahiplerine bilgilendirme yaparak ücretsiz onarım sürecini başlatacağı belirtildi. Araç sahiplerinin yetkili servislere başvurarak gerekli onarımları yaptırabileceği bildirildi.