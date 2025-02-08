Otomotiv Devi Bu Araçlarını Geri Çağırıyor! Servise Giden Çok Şaşıracak: Ücretsiz Yapılacak

ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yayımlanan geri çağırma raporuna göre, bazı Ford ve Lincoln modellerinde geri görüş kamerasının zaman zaman karardığı veya bozuk görüntü sunduğu tespit edildi.

Ford yetkilileri, arızanın kesin kaynağının henüz netleşmediğini ancak belirli bir kamera modelinden kaynaklanabileceğini düşündüklerini belirtti.