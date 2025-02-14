Otomotiv Devi Binlerce Çalışanını İşten Çıkaracak! Piyasada Dengeler Değişecek
Alman otomotiv devi Porsche, elektrikli araçlara olan talebin beklenenin altında kalması ve küresel ekonomik belirsizlikler nedeniyle 2029 yılına kadar 1900 çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. Şirket, bu kararla birlikte üretim stratejisinde önemli değişikliklere giderek içten yanmalı motorlu ve plug-in hibrit modellere daha fazla odaklanacağını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Porsche, son yıllarda elektrikli araçlara yönelik talebin zayıflaması nedeniyle üretim planlarını gözden geçirme kararı aldı. Özellikle Çin pazarındaki teslimatların düşmesi, şirketin kâr marjlarını olumsuz etkiledi. Bu durum karşısında Porsche, 2024 yılı için 800 milyon euroluk bir bütçe ayırarak, içten yanmalı motorlu ve hibrit modellere yatırım yapma kararı aldı.
PERSONEL SAYISINDA YÜZDE 15 AZALMA HEDEFİ
Şirket, Almanya'daki Zuffenhausen ve Weissach tesislerinde çalışan personel sayısını yüzde 15 oranında azaltmayı planlıyor. Bu kapsamda, 2029 yılına kadar 1900 çalışanın işten çıkarılması öngörülüyor. Porsche, elektrikli otomobillerde rekabetçi kalabilmek için üretim maliyetlerini düşürmek zorunda olduğunu belirterek, aksi takdirde küresel pazardaki konumunu kaybedebileceği uyarısında bulundu.
ABD'DE GÜMRÜK VERGİSİ ENDİŞELERİ
Porsche, en büyük pazarlarından biri olan ABD'de güçlü konumunu korumaya devam ederken, tamamen ithalata bağımlı olmanın risklerini de göz önünde bulunduruyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ne yönelik potansiyel yeni gümrük vergileri getirme ihtimali, şirket için büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu durum, Porsche'nin ABD'de üretim yapma olasılığını artırırken, maliyetleri dengelemek adına yeni stratejiler geliştirmesini zorunlu kılıyor.
PAZAR PAYINI KORUMAYI HEDEFLİYOR
Porsche, elektrikli araçlardaki talep düşüşüne rağmen, hibrit ve içten yanmalı motorlu modellere yönelik yatırımlarını artırarak pazar payını korumayı hedefliyor. Şirket, bu süreçte üretim maliyetlerini düşürmek ve küresel rekabette avantaj sağlamak için çeşitli önlemler almayı planlıyor.
Porsche, elektrikli araçlara olan talebin zayıflaması ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle 1900 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Şirket, bu süreçte içten yanmalı motorlu ve hibrit modellere daha fazla odaklanarak pazar konumunu korumayı hedefliyor. Ancak, ABD'deki gümrük vergisi endişeleri ve küresel rekabet, Porsche'nin gelecek stratejilerini şekillendirmede önemli bir rol oynuyor.