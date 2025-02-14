Otomotiv Devi Binlerce Çalışanını İşten Çıkaracak! Piyasada Dengeler Değişecek

PAZAR PAYINI KORUMAYI HEDEFLİYOR

Porsche, elektrikli araçlardaki talep düşüşüne rağmen, hibrit ve içten yanmalı motorlu modellere yönelik yatırımlarını artırarak pazar payını korumayı hedefliyor. Şirket, bu süreçte üretim maliyetlerini düşürmek ve küresel rekabette avantaj sağlamak için çeşitli önlemler almayı planlıyor.

Porsche, elektrikli araçlara olan talebin zayıflaması ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle 1900 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Şirket, bu süreçte içten yanmalı motorlu ve hibrit modellere daha fazla odaklanarak pazar konumunu korumayı hedefliyor. Ancak, ABD'deki gümrük vergisi endişeleri ve küresel rekabet, Porsche'nin gelecek stratejilerini şekillendirmede önemli bir rol oynuyor.