Otomotiv Devi Batacakken 3 Can Simidini Piyasaya Sürdü! Bu Modeller Büyük Ses Getirecek

Finansal sorunlarla boğuşan şirket, iflasın eşiğinde olmasına rağmen yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Faraday Future, FX adıyla yeni bir marka oluşturmayı planlıyor ve bu kapsamda üç yeni model tanıtmayı hedefliyor. Şirketin geleceğine dair şüpheyle yaklaşanlar olsa da, yönetim yeni planlar üzerinde çalışmaya devam ediyor.

2014 yılında kurulan firma, üç yıl sonra fütüristik tasarıma sahip elektrikli SUV-MPV modeli FF 91’i tanıttı. Ancak aracın seri üretimine ancak geçen yıl başlanabildi.