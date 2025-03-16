Otomotiv Devi Batacakken 3 Can Simidini Piyasaya Sürdü! Bu Modeller Büyük Ses Getirecek
Elektrikli araç sektöründe Tesla’nın izinden giden birçok Amerikan girişimi farklı seviyelerde başarı elde ederken, Faraday Future yıllardır ayakta kalmaya çalışıyor. 11 yıllık geçmişine rağmen şirketin yalnızca 16 araç satmış olması dikkat çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Finansal sorunlarla boğuşan şirket, iflasın eşiğinde olmasına rağmen yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Faraday Future, FX adıyla yeni bir marka oluşturmayı planlıyor ve bu kapsamda üç yeni model tanıtmayı hedefliyor. Şirketin geleceğine dair şüpheyle yaklaşanlar olsa da, yönetim yeni planlar üzerinde çalışmaya devam ediyor.
2014 yılında kurulan firma, üç yıl sonra fütüristik tasarıma sahip elektrikli SUV-MPV modeli FF 91’i tanıttı. Ancak aracın seri üretimine ancak geçen yıl başlanabildi.
MALİ SORUNLAR VE SAHİBİNE YÖNELİK SUÇLAMALAR
Faraday Future, kurulduğu günden bu yana sık sık finansal krizler ve skandallarla gündeme geldi. Şirketin sahibi olan Çinli iş insanı Jia Yueting’in, hem ABD hem de Çin’de üretim tesisleri bulunuyor. Ancak Yueting’in mali durumu, yönettiği diğer teknoloji şirketi LeEco ile bağlantılı soruşturmalar nedeniyle tartışmalı hale geldi.
Çin hükümeti, ortaya çıkan borçlar nedeniyle Yueting’den ülkeye geri dönmesini talep etti. Ancak iş insanı bu isteğe uymak yerine, Çin’e dönmek için eşini temsilci olarak gönderdi.
DÜŞÜK MALİYETLİ MODELLERLE PAZARA GERİ DÖNÜŞ PLANI
Faraday Future, içinde bulunduğu mali krize rağmen varlığını sürdürmeye devam ediyor. Şirket, daha uygun fiyatlı elektrikli araçlar üretmek için yeni bir alt marka oluşturmayı planlıyor. Bu kapsamda, Çin’de üretilen mevcut elektrikli otomobil modellerini baz alarak, Amerikan pazarına daha düşük maliyetli araçlar sunma stratejisini devreye sokabilir.
Şirketin yeni marka ve modelleriyle ilgili resmi açıklamanın yakında yapılması bekleniyor. Ancak mali sorunların gölgesinde Faraday Future’ın bu projeleri hayata geçirip geçiremeyeceği hala belirsizliğini koruyor.