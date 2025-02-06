Otomotiv Devi Ava Giderken Avlandı! Tesla'yı Gözüne Kestirmişti, Borç Batağına Saplandı

TESLA'YI HEDEFLEDİ, BORCA SÜRÜKLENDİ

Kurulduğunda Tesla ile rekabet etmeyi amaçlayan ve kısa sürede Ford’u geride bırakarak büyük bir piyasa değerine ulaşan Evergrande NEV, ana şirketi Evergrande Group’un borç krizi nedeniyle büyük bir mali çıkmazın içine düştü.

2021 yılında 350 milyar doları aşan borçları nedeniyle ödeme güçlüğüne giren Evergrande, Çin ekonomisinde sarsıntılara ve küresel piyasalarda endişeye neden olmuştu.

Ocak 2024’te Hong Kong Mahkemesi, Evergrande’nin tasfiye edilmesine karar verdi. Bu durum, otomobil yan kuruluşu Evergrande NEV’in geleceğine dair belirsizliği daha da artırdı.