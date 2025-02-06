Otomotiv Devi Ava Giderken Avlandı! Tesla'yı Gözüne Kestirmişti, Borç Batağına Saplandı
Çin'in en büyük gayrimenkul şirketlerinden Evergrande'nin otomotiv yan kuruluşu Evergrande New Energy Vehicle (Evergrande NEV), şiddetli bir likidite krizi nedeniyle stratejik yatırımcı bulmakta büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu açıkladı.
Kaynak: Reuters
Reuters'ın haberine göre şirket, 3 Şubat Pazartesi günü yaptığı duyuruda, finansal darboğazın operasyonlarını olumsuz etkilediğini ve yeni yatırımcı çekmenin giderek zorlaştığını belirtti.
SEKTÖRDEKİ ZORLU KOŞULLAR KRİZ GETİRDİ
Şirketten yapılan açıklamada, Çin’in yeni enerji araçları sektöründeki zorlayıcı piyasa koşullarının yatırım sürecini daha da karmaşık hale getirdiği ifade edildi.
İŞTEN ÇIKARMAYA GİTTİ
Evergrande NEV, operasyonlarını sürdürebilmek ve nakit krizini aşmak için stratejik yatırımcı arayışına devam ettiğini vurgularken, aynı zamanda maliyetleri düşürmek için personel azaltımına gittiğini duyurdu.
Ancak şirket, mevcut sınırlı kaynaklarının artık sadece üretim tesislerinin ve mekanik ekipmanların bakımına odaklandığını belirtti.
TESLA'YI HEDEFLEDİ, BORCA SÜRÜKLENDİ
Kurulduğunda Tesla ile rekabet etmeyi amaçlayan ve kısa sürede Ford’u geride bırakarak büyük bir piyasa değerine ulaşan Evergrande NEV, ana şirketi Evergrande Group’un borç krizi nedeniyle büyük bir mali çıkmazın içine düştü.
2021 yılında 350 milyar doları aşan borçları nedeniyle ödeme güçlüğüne giren Evergrande, Çin ekonomisinde sarsıntılara ve küresel piyasalarda endişeye neden olmuştu.
Ocak 2024’te Hong Kong Mahkemesi, Evergrande’nin tasfiye edilmesine karar verdi. Bu durum, otomobil yan kuruluşu Evergrande NEV’in geleceğine dair belirsizliği daha da artırdı.