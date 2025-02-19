Otomotiv Devi Araçlarını Apar Topar Geri Çağırıyor! Güvenlik Riski Ortaya Çıktı

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Toyota, arka orta emniyet kemerinde tespit edilen bir arıza nedeniyle 40 bin aracı geri çağırıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil Araba İkinci El
Son Güncelleme:
Otomotiv Devi Araçlarını Apar Topar Geri Çağırıyor! Güvenlik Riski Ortaya Çıktı - Resim: 1

Toyota, yapılan kontrollerde arka orta emniyet kemerinin montaj sırasında hasar görmüş olabileceğini belirledi. Kaza anında yolcuların güvenlik seviyesini düşürebileceği ve ciddi riskler yaratabileceği için bu duruma ilişkin olarak toplamda 147 bin aracı kapsayacak olan 40 bin aracını daha geri çağırdı. Toyota’nın geri çağırması şimdilik ABD’yi kapsıyor.

1 4
Otomotiv Devi Araçlarını Apar Topar Geri Çağırıyor! Güvenlik Riski Ortaya Çıktı - Resim: 2

HANGİ MODELLERİ KAPSIYOR?

Geri çağırma kapsamında Toyota Camry, Lexus RX, Lexus NX ve Tacoma gibi popüler modeller yer alıyor.

2 4
Otomotiv Devi Araçlarını Apar Topar Geri Çağırıyor! Güvenlik Riski Ortaya Çıktı - Resim: 3

TACOMA'DA FREN BORUSU SORUNU

Geri çağırma listesinde ayrıca 106 bin adet Toyota Tacoma dört tekerlekten çekişli pikap modeli de yer alıyor. 17 inç jantlı bu modellerde, tekerlek davlumbazlarında kir ve döküntülerin birikmesi sonucu fren borularında aşınma meydana gelebileceği tespit edildi. Bu sorun, fren performansını olumsuz etkileyebilir.

3 4
Otomotiv Devi Araçlarını Apar Topar Geri Çağırıyor! Güvenlik Riski Ortaya Çıktı - Resim: 4

TOYOTA SAHİPLERİNE ÖNEMLİ DUYURU

Toyota, etkilenen araç sahiplerine Nisan 2025 itibarıyla bilgilendirme yapacağını açıkladı. Tüm onarımlar yetkili bayilerde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Toyota veya Lexus marka aracınız varsa, geri çağırma listesinde olup olmadığını kontrol etmek için yetkili servislerle iletişime geçebilirsiniz.

4 4