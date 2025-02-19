Otomotiv Devi Araçlarını Apar Topar Geri Çağırıyor! Güvenlik Riski Ortaya Çıktı
Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Toyota, arka orta emniyet kemerinde tespit edilen bir arıza nedeniyle 40 bin aracı geri çağırıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Toyota, yapılan kontrollerde arka orta emniyet kemerinin montaj sırasında hasar görmüş olabileceğini belirledi. Kaza anında yolcuların güvenlik seviyesini düşürebileceği ve ciddi riskler yaratabileceği için bu duruma ilişkin olarak toplamda 147 bin aracı kapsayacak olan 40 bin aracını daha geri çağırdı. Toyota’nın geri çağırması şimdilik ABD’yi kapsıyor.
HANGİ MODELLERİ KAPSIYOR?
Geri çağırma kapsamında Toyota Camry, Lexus RX, Lexus NX ve Tacoma gibi popüler modeller yer alıyor.
TACOMA'DA FREN BORUSU SORUNU
Geri çağırma listesinde ayrıca 106 bin adet Toyota Tacoma dört tekerlekten çekişli pikap modeli de yer alıyor. 17 inç jantlı bu modellerde, tekerlek davlumbazlarında kir ve döküntülerin birikmesi sonucu fren borularında aşınma meydana gelebileceği tespit edildi. Bu sorun, fren performansını olumsuz etkileyebilir.
TOYOTA SAHİPLERİNE ÖNEMLİ DUYURU
Toyota, etkilenen araç sahiplerine Nisan 2025 itibarıyla bilgilendirme yapacağını açıkladı. Tüm onarımlar yetkili bayilerde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Toyota veya Lexus marka aracınız varsa, geri çağırma listesinde olup olmadığını kontrol etmek için yetkili servislerle iletişime geçebilirsiniz.