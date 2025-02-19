Otomotiv Devi Araçlarını Apar Topar Geri Çağırıyor! Güvenlik Riski Ortaya Çıktı

Toyota, yapılan kontrollerde arka orta emniyet kemerinin montaj sırasında hasar görmüş olabileceğini belirledi. Kaza anında yolcuların güvenlik seviyesini düşürebileceği ve ciddi riskler yaratabileceği için bu duruma ilişkin olarak toplamda 147 bin aracı kapsayacak olan 40 bin aracını daha geri çağırdı. Toyota’nın geri çağırması şimdilik ABD’yi kapsıyor.