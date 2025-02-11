Otomotiv Devi Araç Almak İsteyenleri Kırmadı: Aylık 19 Bin Lira Taksitli Kampanya Duyuruldu!
Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil markalarından biri olan Fiat, 2025 Şubat ayına özel yeni kampanyasını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Egea, Topolino, 600e ve 500e gibi popüler modelleriyle geniş bir kitleye hitap eden Fiat, özellikle Topolino modeli için sunduğu avantajlı ödeme seçenekleriyle dikkat çekiyor.
AYLIK 19 BİN LİRA TAKSİT KAMPANYASI DUYURULDU
Fiat, "Leasing ile Topolino Sahibi Olun" başlıklı yeni programını duyurdu. 7 Şubat - 25 Şubat 2025 tarihleri arasında geçerli olan bu özel kampanya, 2024 model yılı Topolino Standart donanım araçlarını kapsıyor. Yapı Kredi Leasing iş birliğiyle yürütülen program kapsamında, kredi limiti etkilenmeden uygun ödeme planlarıyla araç sahibi olma fırsatı sunuluyor.
ÖDEME SEÇENEKLERİ BELLİ OLDU
Fiat'ın sunduğu leasing seçenekleri şu şekilde:
12 Ay Vadeli Leasing: Aylık 31.900 TL, toplam ödeme 382.800 TL
24 Ay Vadeli Leasing: Aylık 19.100 TL, toplam ödeme 458.400 TL
36 Ay Vadeli Leasing: Aylık 14.950 TL, toplam ödeme 538.200 TL
Bu ödeme planlarının KDV hariç olduğu ve KDV oranının %20 olarak belirlendiği de açıklandı.
KAMPANYA STOKLARLA SINIRLI
Fiat, Topolino modelinin tamamına taksit imkanı sunulan leasing programının stoklarla sınırlı olduğunu vurguladı. Kampanya detayları ve başvuru şartları hakkında daha fazla bilgi almak isteyenlerin Fiat yetkili bayileriyle iletişime geçmesi gerekiyor.
FİAT TOPOLİNO GÜNCEL FİYAT LİSTESİ (08 ŞUBAT 2025)
Fiat’ın elektrikli şehir aracı Topolino modelinin güncel fiyatları da açıklandı:
Topolino Elektrikli Fiyatı: 475.900 TL
Topolino Plus Elektrikli Fiyatı: 505.900 TL
Topolino Dolcevita Elektrikli Fiyatı: 495.900 TL