Otomotiv Devi Araç Almak İsteyenleri Kırmadı: Aylık 19 Bin Lira Taksitli Kampanya Duyuruldu!

ÖDEME SEÇENEKLERİ BELLİ OLDU

Fiat'ın sunduğu leasing seçenekleri şu şekilde:

12 Ay Vadeli Leasing: Aylık 31.900 TL, toplam ödeme 382.800 TL

24 Ay Vadeli Leasing: Aylık 19.100 TL, toplam ödeme 458.400 TL

36 Ay Vadeli Leasing: Aylık 14.950 TL, toplam ödeme 538.200 TL

Bu ödeme planlarının KDV hariç olduğu ve KDV oranının %20 olarak belirlendiği de açıklandı.

KAMPANYA STOKLARLA SINIRLI

Fiat, Topolino modelinin tamamına taksit imkanı sunulan leasing programının stoklarla sınırlı olduğunu vurguladı. Kampanya detayları ve başvuru şartları hakkında daha fazla bilgi almak isteyenlerin Fiat yetkili bayileriyle iletişime geçmesi gerekiyor.