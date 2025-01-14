Otomotiv Devi Apar Topar Kararını Duyurdu: O Model Artık Türkiye’de Asla Satılmayacak
Fransız otomotiv devi Peugeot, amiral gemisi modeli 508’i Türkiye pazarında satıştan kaldırma kararı aldı.
2018 yılında piyasaya sürülen D segmenti 508 modeli, 2024’ün sonunda üretimden çekileceği açıklanan modeller arasında yer alıyordu. Aracın sağdan direksiyonlu versiyonlarının üretimi Aralık 2024’te sona ererken, 2025’in sonuna kadar tüm üretimin durdurulması planlanıyor.
TALEPTE BÜYÜK DÜŞÜŞ
Peugeot’nun bu stratejik kararının arkasında, D segmentindeki sedan ve station wagon otomobillere olan talebin küresel ölçekte azalması yatıyor. Günümüzde tüketicilerin SUV modellerine yönelmesi, geleneksel gövde tiplerinin popülaritesini hızla düşürüyor.
DÜNYADA SADECE 5 BİN TANE SATILABİLDİ
Peugeot 508’in 2024’ün ilk yarısında dünya genelinde sadece 5 bin 512 adet satılması, talep azalmasını net bir şekilde ortaya koydu. Buna karşılık, markanın popüler SUV modelleri olan 3008 ve 5008, çok daha yüksek satış rakamlarına ulaşmış durumda.
HİBRİT SİSTEM YATIRIMI MALİYET ENGELİNE TAKILDI
508 modeline çevre dostu bir plug-in hibrit sistem entegre etmenin maliyeti de kararın alınmasında etkili oldu. Bu teknoloji, aracın yeni emisyon standartlarına uyum sağlamasına katkı sunacak olmasına rağmen, düşük satış rakamları nedeniyle bu yatırımın geri dönüşünün mümkün olmadığı değerlendiriliyor.
SUV'LARIN YÜKSELİŞİ DEVAM EDİYOR
Otomotiv sektöründe SUV araçlara olan talep, markaların ürün stratejilerini yeniden şekillendiriyor. Peugeot’nun bu kararı, sedan ve station wagon modellerinin yerini SUV’ların hızla almasının önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
Peugeot 508’in üretimden tamamen kaldırılmasıyla birlikte, marka gelecekteki yatırımlarını daha çok SUV ve çevre dostu teknolojilere yönlendirmeyi planlıyor.