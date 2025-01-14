Otomotiv Devi Apar Topar Kararını Duyurdu: O Model Artık Türkiye’de Asla Satılmayacak

DÜNYADA SADECE 5 BİN TANE SATILABİLDİ

Peugeot 508’in 2024’ün ilk yarısında dünya genelinde sadece 5 bin 512 adet satılması, talep azalmasını net bir şekilde ortaya koydu. Buna karşılık, markanın popüler SUV modelleri olan 3008 ve 5008, çok daha yüksek satış rakamlarına ulaşmış durumda.