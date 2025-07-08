Otomotiv Devi 6 Modeli Acil Kodla Geri Çağırdı! Yolda Giderken Birden Patlama Riski Var

Söz konusu teknik sorunun, çarpışma sırasında hava yastığının devreye girmesiyle birlikte gaz jeneratörünün muhafazasının patlamasına veya gevşemesine yol açabileceği belirtiliyor. Bu durumun, iç mekânda şarapnel etkisi yaratabileceği ve yolcuların ciddi şekilde yaralanmasına ya da ölümcül sonuçlara neden olabileceği vurgulanıyor. Bu nedenle şirket, derhal harekete geçerek risk altındaki araçlar için kapsamlı bir geri çağırma programı başlattı.