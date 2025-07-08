Otomotiv Devi 6 Modeli Acil Kodla Geri Çağırdı! Yolda Giderken Birden Patlama Riski Var
Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, ciddi bir güvenlik arızası nedeniyle dünya genelinde 16 binden fazla aracını acil olarak geri çağırma kararı aldı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, bazı modellerdeki ön yolcu hava yastığında tespit edilen potansiyel bir patlama riski, hem sürücüler hem de yolcular için hayati tehlike oluşturuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Söz konusu teknik sorunun, çarpışma sırasında hava yastığının devreye girmesiyle birlikte gaz jeneratörünün muhafazasının patlamasına veya gevşemesine yol açabileceği belirtiliyor. Bu durumun, iç mekânda şarapnel etkisi yaratabileceği ve yolcuların ciddi şekilde yaralanmasına ya da ölümcül sonuçlara neden olabileceği vurgulanıyor. Bu nedenle şirket, derhal harekete geçerek risk altındaki araçlar için kapsamlı bir geri çağırma programı başlattı.
HANGİ MODELLER GERİ ÇAĞIRILDI?
Toplamda 16.510 araç geri çağırma kapsamında yer alıyor. Güvenlik riski tespit edilen modeller şunlar:
Volkswagen Polo
Volkswagen Passat
Volkswagen Taigo
Volkswagen ID.7
Volkswagen ID.7 Tourer
Volkswagen ID.Buzz
Bu modellerin sahipleri, markanın göndereceği resmi bildirim mektubuyla yetkili servislere yönlendirilecek. Servislerde gerekli kontroller ve parça değişimleri ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.
ONARIM ORTALAMA 3 SAAT SÜRÜYOR
Volkswagen yetkilileri, araç sahiplerinin servis randevusunu gecikmeden alması gerektiğini belirtiyor. Onarım işleminin ortalama üç saat sürdüğü bilgisi paylaşılırken, bu süre zarfında hava yastığının yer aldığı bölgedeki parçaların yenilenmesi ve sistemin güvenli hale getirilmesi planlanıyor.
Ayrıca şirket, geri çağırma işlemi tamamlanana kadar ön yolcu koltuğunun kullanılmamasını öneriyor. Zira yaşanabilecek bir kazada söz konusu arıza, yolcular için ölümcül sonuçlar doğurabilir.
HAYATİ RİSK İÇİN VAKİT KAYBEDİLMEMELİ
Volkswagen'den yapılan uyarıya göre, bu teknik arıza kazalar sırasında en kötü senaryoların yaşanmasına neden olabilir. Bu nedenle araç sahiplerinin uyarılara kulak vererek en kısa sürede servise başvurmaları büyük önem taşıyor.
ÜCRETSİZ YAPILACAK
Araç güvenliği konusunda dünya genelinde yüksek standartlara sahip olan marka, bu adımı hem kullanıcı güvenliğini sağlamak hem de oluşabilecek ciddi sonuçların önüne geçmek için attığını belirtiyor. Geri çağırma işlemi tüm sahipler için ücretsiz olacak.