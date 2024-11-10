Otomotiv Devi 500 Bin Liralık Desteğini Duyurdu: En Çok Tutulan Modelde Geçerli Olacak!
Ford, Kasım ayında Türkiye'de sıfır araç almak isteyen sürücüler için kaçırılmayacak fırsatını duyurdu. Yalnızca 1 modelde geçerli olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Marka, Focus Sedan, Courier, Transit ve Tourneo Custom gibi popüler modelleriyle özellikle faizsiz kredi ve indirim avantajlarıyla ilgi topluyor. 1 aylık kampanya süresince, Ford’un sunduğu uygun ödeme koşulları ve cazip seçenekler, otomobil almayı düşünenlerin dikkatini çekiyor.
SEDAN MODELİNDE GEÇERLİ OLACAK
Ford'un sunduğu bu kampanya kapsamında, sedan otomobil arayışında olanlar için Focus Sedan modeli öne çıkarken, ticari araç tercih edenler içinse Transit ve Courier gibi seçenekler bulunuyor. Kasım ayına özel bu kampanya çerçevesinde, Focus Sedan, Courier, Transit ve Tourneo Custom modellerinin manuel versiyonlarında faizsiz taksit avantajı sunuluyor.
FOCUS SEDAN'A ÖZEL FIRSAT DUYURULDU
Kasım ayına özel yapılan duyuruya göre, Focus model otomobillerde bireysel müşteriler için geçerli olan 300.000 TL, 12 ay vadeli, %0 faiz kampanyası bulunuyor. Bu avantajlı teklif, 5 Kasım 2024 tarihinde başlamış olup, 30 Kasım 2024 tarihinde sona erecek. Ford, bu kampanyanın koşullarında değişiklik yapma hakkını da saklı tutuyor.
FAİZSİZ ÖDEME İMKANI
Ford, ticari amaçlı araç almak isteyen şirket ve işletmelere de cazip bir fırsat sunmakta. %0 faiz oranıyla 500.000 TL’ye kadar, 12 ay vadeli kredi imkanı sağlayan kampanyadan yararlanmak isteyen şirketlerin Ford Kasko veya Bakım Paketi satın almaları gerekiyor. Başvurular, Yapı Kredi Bankası üzerinden yapılacak olup, aylık ödeme tutarı 41.666,67 TL olarak belirlendi.
FORD FOCUS SEDAN KASIM 2024 FİYAT LİSTESİ
Ford'un en çok tercih edilen modellerinden Focus Sedan’ın Kasım ayına ait güncel fiyat listesi de açıklandı. 7 Kasım 2024 tarihi itibarıyla geçerli fiyatlar şöyle:
Versiyon: Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium Stil
Fiyatı: 1.620.200 TL
Versiyon: Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium X
Fiyatı: 1.826.700 TL