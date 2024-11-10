Otomotiv Devi 500 Bin Liralık Desteğini Duyurdu: En Çok Tutulan Modelde Geçerli Olacak!

FOCUS SEDAN'A ÖZEL FIRSAT DUYURULDU

Kasım ayına özel yapılan duyuruya göre, Focus model otomobillerde bireysel müşteriler için geçerli olan 300.000 TL, 12 ay vadeli, %0 faiz kampanyası bulunuyor. Bu avantajlı teklif, 5 Kasım 2024 tarihinde başlamış olup, 30 Kasım 2024 tarihinde sona erecek. Ford, bu kampanyanın koşullarında değişiklik yapma hakkını da saklı tutuyor.