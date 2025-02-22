Otomotiv Devi 380 Bin Aracını Geri Çağırıyor! Direksiyon Sisteminde Hayati Sorun Tespit Edildi

ÇİN’DE DE 1,2 MİLYON ARAÇ GERİ ÇAĞRILMIŞTI

Tesla, daha önce Çin’de de benzer bir sorun nedeniyle 1,2 milyon aracı geri çağırma kararı almıştı. Çin’in piyasa düzenleyici kurumu, bu durumu resmi bir “ürün geri çağırma” olarak değerlendirirken, Tesla güvenlik endişelerini gidermek için yazılım güncellemesi yapacağını açıklamıştı.