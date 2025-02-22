Otomotiv Devi 380 Bin Aracını Geri Çağırıyor! Direksiyon Sisteminde Hayati Sorun Tespit Edildi
Elektrikli otomobil devi Tesla, ABD’de yaklaşık 380 bin aracı direksiyon destek sistemindeki bir arıza nedeniyle geri çağırma kararı aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Tasla, ABD’de 380 bin aracını geri çağırma kararı aldı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, bu sorun özellikle düşük hızlarda direksiyon çevirmeyi zorlaştırarak kaza riskini artırabiliyor.
HANGİ MODELLER ETKİLENDİ?
Geri çağırma kapsamına, 2023 model Tesla Model 3 sedan ve Model Y crossover araçları giriyor. Tesla, eski yazılım sürümlerinin aşırı voltaj sorununa yol açabileceğini ve bunun da baskılı devre kartındaki motor sürücü bileşenlerini zorlayarak direksiyon sisteminde aksamalara neden olabileceğini belirtti.
TESLA’DAN UZAKTAN GÜNCELLEME HAMLESİ
Şirket, söz konusu sorunu gidermek amacıyla uzaktan yazılım güncellemesi gerçekleştirdiğini ve durumu ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’ne (NHTSA) bildirdiğini duyurdu.
ÇİN’DE DE 1,2 MİLYON ARAÇ GERİ ÇAĞRILMIŞTI
Tesla, daha önce Çin’de de benzer bir sorun nedeniyle 1,2 milyon aracı geri çağırma kararı almıştı. Çin’in piyasa düzenleyici kurumu, bu durumu resmi bir “ürün geri çağırma” olarak değerlendirirken, Tesla güvenlik endişelerini gidermek için yazılım güncellemesi yapacağını açıklamıştı.