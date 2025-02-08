Otomotiv Devi 140 Bin Aracını Apar Topar Geri Çağırıyor: Frenlerinde Hayati Tehlike Tespit Edildi
Otomotiv devi Toyota, hayati tehlike tespit edilmesi sonucunda 140 bin otomobilini apar topar geri çağırma kararı aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Toyota, 140 binden fazla Toyota ve Lexus marka aracını geri çağırma kararı aldı. Şirket, geri çağırmanın fren ve emniyet kemeri sistemlerinde tespit edilen olası güvenlik riskleri nedeniyle yapıldığını duyurdu.
HANGİ MODELLER ETKİLENDİ?
Toyota’nın açıklamasına göre, geri çağırma iki farklı üretim hatasından kaynaklanıyor:
Toyota Tacoma 4×4 modellerinde, arka fren hortumlarında hasar riski tespit edildi. Toyota Camry ve Lexus RX modellerinde ise ikinci sıra orta emniyet kemerlerinin üretim sırasında hasar görmüş olabileceği belirtildi. Bu sorunlar, olası bir kaza anında yolcuların güvenliğini tehlikeye atabileceğinden, Toyota yetkilileri araç sahiplerinin en kısa sürede yetkili servislere başvurmasını öneriyor.
ONARIM ÜCRETSİZ OLARAK YAPILACAK
Toyota, geri çağırma kapsamındaki araç sahiplerini Nisan 2025’e kadar bilgilendireceğini açıkladı. Tüm kontroller ve gerekli parça değişimleri, Toyota yetkili servislerinde ücretsiz olarak yapılacak.
Toyota yetkilileri, müşteri güvenliğinin en büyük öncelikleri olduğunu vurgulayarak, sahiplerinin araçlarını kontrol ettirmek için gecikmeden yetkili servislere başvurmaları gerektiğini belirtti.
HANGİ MODELLER ÇERİ ÇAĞIRILDI?
Toyota ve Lexus'un geri çağırma listesinde yer alan bazı modeller şunlar:
2025 Toyota Camry
2025 Lexus NX
2024 Lexus RX
2025 Lexus RX
2024 Toyota Tacoma
2025 Toyota Tacoma