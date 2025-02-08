Otomotiv Devi 140 Bin Aracını Apar Topar Geri Çağırıyor: Frenlerinde Hayati Tehlike Tespit Edildi

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Toyota, geri çağırma kapsamındaki araç sahiplerini Nisan 2025’e kadar bilgilendireceğini açıkladı. Tüm kontroller ve gerekli parça değişimleri, Toyota yetkili servislerinde ücretsiz olarak yapılacak.

Toyota yetkilileri, müşteri güvenliğinin en büyük öncelikleri olduğunu vurgulayarak, sahiplerinin araçlarını kontrol ettirmek için gecikmeden yetkili servislere başvurmaları gerektiğini belirtti.

HANGİ MODELLER ÇERİ ÇAĞIRILDI?

Toyota ve Lexus'un geri çağırma listesinde yer alan bazı modeller şunlar:

2025 Toyota Camry

2025 Lexus NX

2024 Lexus RX

2025 Lexus RX

2024 Toyota Tacoma

2025 Toyota Tacoma