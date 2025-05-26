Otomobilde Zam Alarmı: Fiyatlar 5 Gün İçinde Yükselecek! İşte En Ucuz Arabalar
Otomobil almak isteyenler için zaman daralıyor. Haziran ayına girilmesine sayılı günler kala, döviz kurundaki artış nedeniyle birçok markanın fiyat listelerinde zam hazırlığı yaptığı öğrenildi. Euro kurundaki yükselişin etkisiyle fiyatların 5 gün içinde yeniden güncelleneceği ve tüketicilerin mevcut fiyatlarla araç alabilmek için acele etmesi gerektiği belirtiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Mayıs ayı başında 43,50 TL seviyelerinde işlem gören euro kuru, son günlerde 44,50 TL’ye kadar yükseldi. Bu artışın, ithal edilen araçların maliyetlerini doğrudan etkilediği ifade ediliyor. Otomobil fiyatları, dövizdeki değişime paralel olarak yeniden belirlenirken, Haziran ayı listelerinde ciddi artışlar bekleniyor.
FİYAT LİSTELERİ GÜNCELLENECEK
Birçok otomobil markasının Haziran ayı için yeni fiyat listelerini hazırlamaya başladığı, bu nedenle Mayıs ayı fiyatlarından yararlanmak isteyen tüketicilerin önlerinde yalnızca 5 günlük bir süre kaldığı vurgulanıyor. Uzmanlar, kur artışı devam ederse Haziran başında zamlı liste fiyatlarının açıklanmasının kaçınılmaz olacağını belirtiyor.
MAYIS AYINDA EN UYGUN FİYATLI MODELLER
Güncel fiyatlarıyla öne çıkan ve Mayıs ayı sonuna kadar zam gelmeden alınabilecek bazı otomobiller şu şekilde sıralanıyor:
Fiat Egea 1.4 Fire Easy 95 hp: 1.104.900 TL
Hyundai i10 1.2 MPI manuel: 1.134.000 TL
KIA Picanto 1.0: 1.160.000 TL
MG ZS Comfort 1.0 AT: 1.399.000 TL
Togg T10X V1 RWD Standart menzil: 1.440.000 TL
Renault Clio Evolution 1.0 TCe: 1.434.000 TL
Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life: 1.419.000 TL
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Flame e-CVT: 1.594.000 TL
Volkswagen Polo 1.0 manuel: 1.631.000 TL
Peugeot E-208 GT 100kW: 1.632.000 TL
Daha yüksek segmentte yer alan bazı modellerin fiyatları ise şu şekilde:
Alfa Romeo Junior Elettrica: 1.799.000 TL
Cupra Born: 1.925.000 TL
Chery Omoda 5 Pro: 2.100.000 TL
Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI: 2.541.372 TL
BMW 120 Sport Line: 2.974.000 TL
Mercedes A200: 2.944.000 TL
Tüketicilerin araç alım kararlarını bu kısa süre içinde değerlendirmesi gerektiği, aksi takdirde Haziran ayında fiyatların ciddi oranda artabileceği bildiriliyor.