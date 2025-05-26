Otomobilde Zam Alarmı: Fiyatlar 5 Gün İçinde Yükselecek! İşte En Ucuz Arabalar

FİYAT LİSTELERİ GÜNCELLENECEK

Birçok otomobil markasının Haziran ayı için yeni fiyat listelerini hazırlamaya başladığı, bu nedenle Mayıs ayı fiyatlarından yararlanmak isteyen tüketicilerin önlerinde yalnızca 5 günlük bir süre kaldığı vurgulanıyor. Uzmanlar, kur artışı devam ederse Haziran başında zamlı liste fiyatlarının açıklanmasının kaçınılmaz olacağını belirtiyor.

MAYIS AYINDA EN UYGUN FİYATLI MODELLER

Güncel fiyatlarıyla öne çıkan ve Mayıs ayı sonuna kadar zam gelmeden alınabilecek bazı otomobiller şu şekilde sıralanıyor:

Fiat Egea 1.4 Fire Easy 95 hp: 1.104.900 TL

Hyundai i10 1.2 MPI manuel: 1.134.000 TL

KIA Picanto 1.0: 1.160.000 TL

MG ZS Comfort 1.0 AT: 1.399.000 TL

Togg T10X V1 RWD Standart menzil: 1.440.000 TL

Renault Clio Evolution 1.0 TCe: 1.434.000 TL