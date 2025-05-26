Otomobilde Zam Alarmı: Fiyatlar 5 Gün İçinde Yükselecek! İşte En Ucuz Arabalar

Otomobil almak isteyenler için zaman daralıyor. Haziran ayına girilmesine sayılı günler kala, döviz kurundaki artış nedeniyle birçok markanın fiyat listelerinde zam hazırlığı yaptığı öğrenildi. Euro kurundaki yükselişin etkisiyle fiyatların 5 gün içinde yeniden güncelleneceği ve tüketicilerin mevcut fiyatlarla araç alabilmek için acele etmesi gerektiği belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Otomobilde Zam Alarmı: Fiyatlar 5 Gün İçinde Yükselecek! İşte En Ucuz Arabalar - Resim: 1

Mayıs ayı başında 43,50 TL seviyelerinde işlem gören euro kuru, son günlerde 44,50 TL’ye kadar yükseldi. Bu artışın, ithal edilen araçların maliyetlerini doğrudan etkilediği ifade ediliyor. Otomobil fiyatları, dövizdeki değişime paralel olarak yeniden belirlenirken, Haziran ayı listelerinde ciddi artışlar bekleniyor.

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Otomobilde Zam Alarmı: Fiyatlar 5 Gün İçinde Yükselecek! İşte En Ucuz Arabalar - Resim: 2

FİYAT LİSTELERİ GÜNCELLENECEK

Birçok otomobil markasının Haziran ayı için yeni fiyat listelerini hazırlamaya başladığı, bu nedenle Mayıs ayı fiyatlarından yararlanmak isteyen tüketicilerin önlerinde yalnızca 5 günlük bir süre kaldığı vurgulanıyor. Uzmanlar, kur artışı devam ederse Haziran başında zamlı liste fiyatlarının açıklanmasının kaçınılmaz olacağını belirtiyor.

MAYIS AYINDA EN UYGUN FİYATLI MODELLER

Güncel fiyatlarıyla öne çıkan ve Mayıs ayı sonuna kadar zam gelmeden alınabilecek bazı otomobiller şu şekilde sıralanıyor:

Fiat Egea 1.4 Fire Easy 95 hp: 1.104.900 TL

Hyundai i10 1.2 MPI manuel: 1.134.000 TL

KIA Picanto 1.0: 1.160.000 TL

MG ZS Comfort 1.0 AT: 1.399.000 TL

Togg T10X V1 RWD Standart menzil: 1.440.000 TL

Renault Clio Evolution 1.0 TCe: 1.434.000 TL

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Otomobilde Zam Alarmı: Fiyatlar 5 Gün İçinde Yükselecek! İşte En Ucuz Arabalar - Resim: 3

Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life: 1.419.000 TL

Toyota Yaris 1.5 Hybrid Flame e-CVT: 1.594.000 TL

Volkswagen Polo 1.0 manuel: 1.631.000 TL

Peugeot E-208 GT 100kW: 1.632.000 TL

Daha yüksek segmentte yer alan bazı modellerin fiyatları ise şu şekilde:

Alfa Romeo Junior Elettrica: 1.799.000 TL

Cupra Born: 1.925.000 TL

Chery Omoda 5 Pro: 2.100.000 TL

Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI: 2.541.372 TL

BMW 120 Sport Line: 2.974.000 TL

Mercedes A200: 2.944.000 TL

Tüketicilerin araç alım kararlarını bu kısa süre içinde değerlendirmesi gerektiği, aksi takdirde Haziran ayında fiyatların ciddi oranda artabileceği bildiriliyor.

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