Otomobilde ikinci el düzenlemesi: 5 günde 15 bin ilan silindi
Ticaret Bakanlığı tarafından 15 Temmuz’da uygulamaya giren kararla birlikte, otomobilde 2’nci el fiyatların güncel satış fiyatları geçmesi yasaklandı. Yasak nedeniyle 20 bin ilandan 15 binin silindiği belirtildi.
Ticaret Bakanlığı yaptığı düzenleme ikinci el arabaların, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasını yasakladı. 15 Temmuz’da uygulamaya giren kararla birlikte 20 binin üzerindeki ilan sayısının yüzde 75 azalarak 5 bine düştüğü dikkat çekti.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ilan kısıtlaması düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden önce ilan platformları üzerinden yayımlanan ve bu düzenlemeye aykırılık teşkil edebilecek bireysel ve ticari olmak üzere toplam ilan sayısının 20 binin üzerinde olduğu tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada “İlan platformları tarafından üyelerine yapılan uyarı ve bilgilendirmeler ile Bakanlığımızca yapılan kamuoyu bilgilendirmeleri sonucunda bu sayının düzenlemenin yürürlüğe girdiği 15 Temmuz’dan itibaren 7 bin seviyelerine gerilediği gözlemlenmiştir. Yapılan son incelemede, anılan düzenlemeye aykırılık teşkil edebilecek toplam ilan sayısının 5 binin altına düştüğü anlaşıldı” denildi.
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300 bin lira ceza Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı söz konusu ilanlara ilişkin bilgileri ilgili ilan platformlarından temin derlemiş. Bakanlıkça yapılan inceleme neticesinde, kısıtlamaya aykırılık teşkil ettiği tespit edilen ilanları veren gerçek ve tüzel kişiler hakkında, ilan başına 300 bin liraya kadar idari para cezası uygulandığı kaydedildi. Bu cezaların muhataplarına tebliğ sürecinin başladığı ve devam ettiği de vurgulandı