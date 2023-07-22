Otomobilde ikinci el düzenlemesi: 5 günde 15 bin ilan silindi

Galericiye "6 ay ve 6 bin kilometre" sınırı

300 bin lira ceza Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı söz konusu ilanlara ilişkin bilgileri ilgili ilan platformlarından temin derlemiş. Bakanlıkça yapılan inceleme neticesinde, kısıtlamaya aykırılık teşkil ettiği tespit edilen ilanları veren gerçek ve tüzel kişiler hakkında, ilan başına 300 bin liraya kadar idari para cezası uygulandığı kaydedildi. Bu cezaların muhataplarına tebliğ sürecinin başladığı ve devam ettiği de vurgulandı