Otomobil satışında yeni oyun: Fırsatçılar durmuyor

Galarici Abbas Aslan, "1 milyonluk arabada 100 bin TL gibi düşüşler oldu. Bizim ayda 20 tane sattığımız araba 3 tane 2 tane düşüş oldu. Bankalar yüzde 70 kredi veriyordu şimdi yüzde 30-40 bandında kredi veriyor. Şu an biz galericiler olarak aldığımız arabaları karıyla değil de aldığımız paraya bile satmaya razıyız" diye konuştu.