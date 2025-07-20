Otomobil Almanın En Pahalı Olduğu Ülkeler Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?

TÜRKİYE 4. SIRADA

İstanbul merkezli fiyatlarla hazırlanan verilerde, Türkiye’nin ortalama sıfır otomobil fiyatı 45.787 dolar olarak kaydedildi. 2020 yılında bu rakam 30.463 dolar seviyesindeydi. Böylece Türkiye'de araç fiyatları son beş yılda dolar bazında yüzde 50,3 oranında artmış oldu. Döviz kurlarındaki dalgalanma, yüksek vergiler ve üretim maliyetlerindeki artışlar bu yükselişte etkili oldu.