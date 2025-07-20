Otomobil Almanın En Pahalı Olduğu Ülkeler Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?
Deutsche Bank tarafından yayımlanan son küresel fiyat endeksi raporu açıklandı. Raporda ülkelere göre otomobil alma gücü ortaya çıktı. Sıralamada Türkiye'nin yeri dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
2025 yılında dünyada sıfır otomobil sahibi olmanın en maliyetli olduğu ülke açık ara farkla Singapur oldu. Raporda, sıfır kilometre bir Volkswagen Golf ya da benzeri model baz alınarak hazırlanan fiyat karşılaştırmasında Türkiye de üst sıralarda yer aldı.
1. Sırada Singapur Var: Otomobil Lüks Sayılıyor
Singapur'da 2025 itibarıyla sıfır bir otomobilin ortalama fiyatı 140.534 dolar seviyesine ulaştı. Bu rakam, 2020 yılına göre yüzde 71,8’lik dikkat çekici bir artışı ortaya koyuyor. Ülkede araç sahipliği devlet tarafından oldukça sınırlandırıldığından, otomobil almak neredeyse bir ayrıcalık haline gelmiş durumda.
2. Danimarka (Kopenhag): 50.298 Dolar
Yüksek vergi oranlarıyla bilinen Danimarka'da otomobil fiyatları da cep yakıyor. Ülkede sıfır bir araç ortalama 50.298 dolara satılıyor. Bu fiyat 2020'ye kıyasla yüzde 31 oranında artmış durumda.
3. İsrail (Tel Aviv): 47.599 Dolar
İsrail de yüksek araç fiyatlarıyla dikkat çeken ülkeler arasında yer alıyor. 2025’te ortalama sıfır araç fiyatı 47.599 dolar olurken, bu rakam beş yıl önce 38.598 dolar seviyesindeydi.
TÜRKİYE 4. SIRADA
İstanbul merkezli fiyatlarla hazırlanan verilerde, Türkiye’nin ortalama sıfır otomobil fiyatı 45.787 dolar olarak kaydedildi. 2020 yılında bu rakam 30.463 dolar seviyesindeydi. Böylece Türkiye'de araç fiyatları son beş yılda dolar bazında yüzde 50,3 oranında artmış oldu. Döviz kurlarındaki dalgalanma, yüksek vergiler ve üretim maliyetlerindeki artışlar bu yükselişte etkili oldu.
LİSTEDE DİKKAT ÇEKEN DİĞER ÜLKELER
5. Birleşik Arap Emirlikleri (Abu Dabi): 45.033 dolar (2020’ye göre %93,1 artış)
6. İrlanda (Dublin): 42.337 dolar
7-8. İsviçre (Cenevre ve Zürih): Ortalama 40.265 dolar
Cenevre’de 5 yıllık artış %19,3
Zürih’te 5 yıllık artış %34,7
9. Malezya (Kuala Lumpur): 40.222 dolar (%10,2 artış)
10. İspanya (Barselona): 38.516 dolar (%52,6 artış)