Otomobil alacaklar dikkat: Taşıt kredisi faiz oranları güncellendi!

900 bin liranın altındaki taşıtlar için 48 ay;

900 bin TL ile 1 milyon 800 TL arasında olan taşıtlarda 36 ay;

1 milyon 800 bin TL ile 2 milyon 200 bin TL arasında olan taşıtlarda 24 ay;

2 milyon 200 bin TL ile 2 milyon 800 bin TL arasında olan taşıtlarda 12 ay olacaktır.