Otomobil alacaklar dikkat: Taşıt kredisi faiz oranları güncellendi!
Taşıt kredilerinin faiz oranlarına güncelleme geldi. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından 400 bin liranın geri ödeme miktarı da belli oldu.
Taşıt kredilerinin faiz oranları yeniden belirlendi. Kredi almak isteyenlerin merakla beklediği yeni oranlar ise şöyle...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı'na göre içten yanmalı motorlu sıfır araçlar için uygulanacak taksitlendirme seçenekleri ve çıkacak kredi miktarı şöyle: Nihai fatura değeri 400 bin Türk Lirası ve altında olan taşıtlar için yüzde 70'i aşamamasına ve 48 aya kadar taksitlendirililebilmesine;
Değeri 400 bin Türk Lirası'nın üzerinde olup 800 bin Türk Lirası'nın üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 50'yi aşamamasına ve 36 aya kadar taksitlendirilebilmesine;
Değeri 800 bin Türk Lirası'nın üzerinde olup 1 milyon 200 bin Türk Lirası'nın üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 30'u aşamamasına ve 24 aya kadar taksitlendirilebilmesine;
Değeri 1 milyon 200 bin Türk Lirası'nın üzerinde olup 2 milyon Türk Lirası'nın üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 20'yi aşamamasına ve 12 aya kadar taksitlendirilebilmesine fatura değeri 2 milyon Türk Lirası'nın üzerinde olan taşıtlar için yüzde sıfır olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA TAŞIT KREDİSİ
Elektrikli araçlar için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu elektrikli otomobil satın alımları için sağlanacak kredilerin vade ve oranlarında güncelleme yaptığını 2023 Nisan'da duyurdu. Kurum tarafından yayınlanan karara göre kullandırılacak kredilerin vadesi fatura değeri;
900 bin liranın altındaki taşıtlar için 48 ay;
900 bin TL ile 1 milyon 800 TL arasında olan taşıtlarda 36 ay;
1 milyon 800 bin TL ile 2 milyon 200 bin TL arasında olan taşıtlarda 24 ay;
2 milyon 200 bin TL ile 2 milyon 800 bin TL arasında olan taşıtlarda 12 ay olacaktır.
Ayrıca 900 bin liraya kadar olan elektrikli araçlarda kredi kullanım oranı maksimum yüzde 70;
900 bin TL ile 1 milyon 800 TL arasında olan taşıtlarda kullanım oranı maksimum yüzde 50;
1 milyon 800 bin TL ile 2 milyon 200 bin TL arasında olan taşıtlarda kullanım oranı maksimum yüzde 30;
2 milyon 200 bin TL ile 2 milyon 800 bin TL arasında olan taşıtlarda kullanım oranı maksimum yüzde 20 olacak.
400 BİN TL TAŞIT KREDİSİNİN FAİZ ORANLARI VE GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?
AKBANK
Faiz Oranı: %3,65
Aylık Taksit: 23.387,41 TL
Toplam Ödeme: 844.246 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 24.757,30 TL
Toplam Ödeme: 893.262 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %3,85
Aylık Taksit: 24.189,31 TL
Toplam Ödeme: 872.815 TL
VAKIF KATILIM
Faiz Oranı: %3,24
Aylık Taksit: 21.779,95 TL
Toplam Ödeme: 786.078 TL
KUVEYT TÜRK
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 22.362,22 TL
Toplam Ödeme: 807.339 TL
TÜRKİYE FİNANS
Faiz Oranı: %3,59
Aylık Taksit: 23.149,07 TL
Toplam Ödeme: 835.366 TL
TEB
Faiz Oranı: %3,90
Aylık Taksit: 24.391,54 TL
Toplam Ödeme: 880.095 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: %4,00
Aylık Taksit: 24.798,08 TL
Toplam Ödeme: 894.730 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: %4,05
Aylık Taksit: 25.002,37 TL
Toplam Ödeme: 902.085 TL
HALK BANKASI
Faiz Oranı: %4,09
Aylık Taksit: 25.166,29 TL
Toplam Ödeme: 907.986 TL
ZİRAAT KATILIM
Faiz Oranı%4,11
Aylık Taksit: 25.248,41 TL
Toplam Ödeme: 910.942 TL
ANADOLU BANK
Faiz Oranı: %4,65
Aylık Taksit: 27.504,76 TL
Toplam Ödeme: 992.171 TL
FİBABANK
Faiz Oranı: %5,41
Aylık Taksit: 30.798,17 TL
Toplam Ödeme: 1.110.734 TL
ŞEKER BANK
Faiz Oranı: %5,85
Aylık Taksit: 32.760,93 TL
Toplam Ödeme: 1.181.393 TL