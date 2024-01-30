Otomobil alacaklar dikkat: Taşıt kredisi faiz oranları güncellendi!

Taşıt kredilerinin faiz oranlarına güncelleme geldi. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından 400 bin liranın geri ödeme miktarı da belli oldu.

Son Güncelleme:
Otomobil alacaklar dikkat: Taşıt kredisi faiz oranları güncellendi! - Resim: 1

Taşıt kredilerinin faiz oranları yeniden belirlendi. Kredi almak isteyenlerin merakla beklediği yeni oranlar ise şöyle...

1 23
Otomobil alacaklar dikkat: Taşıt kredisi faiz oranları güncellendi! - Resim: 2

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı'na göre içten yanmalı motorlu sıfır araçlar için uygulanacak taksitlendirme seçenekleri ve çıkacak kredi miktarı şöyle: Nihai fatura değeri 400 bin Türk Lirası ve altında olan taşıtlar için yüzde 70'i aşamamasına ve 48 aya kadar taksitlendirililebilmesine;

2 23
Otomobil alacaklar dikkat: Taşıt kredisi faiz oranları güncellendi! - Resim: 3

Değeri 400 bin Türk Lirası'nın üzerinde olup 800 bin Türk Lirası'nın üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 50'yi aşamamasına ve 36 aya kadar taksitlendirilebilmesine;

3 23
Otomobil alacaklar dikkat: Taşıt kredisi faiz oranları güncellendi! - Resim: 4

Değeri 800 bin Türk Lirası'nın üzerinde olup 1 milyon 200 bin Türk Lirası'nın üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 30'u aşamamasına ve 24 aya kadar taksitlendirilebilmesine;

4 23
Otomobil alacaklar dikkat: Taşıt kredisi faiz oranları güncellendi! - Resim: 5

Değeri 1 milyon 200 bin Türk Lirası'nın üzerinde olup 2 milyon Türk Lirası'nın üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 20'yi aşamamasına ve 12 aya kadar taksitlendirilebilmesine fatura değeri 2 milyon Türk Lirası'nın üzerinde olan taşıtlar için yüzde sıfır olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

5 23
Otomobil alacaklar dikkat: Taşıt kredisi faiz oranları güncellendi! - Resim: 6

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA TAŞIT KREDİSİ

Elektrikli araçlar için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu elektrikli otomobil satın alımları için sağlanacak kredilerin vade ve oranlarında güncelleme yaptığını 2023 Nisan'da duyurdu. Kurum tarafından yayınlanan karara göre kullandırılacak kredilerin vadesi fatura değeri;

6 23
Otomobil alacaklar dikkat: Taşıt kredisi faiz oranları güncellendi! - Resim: 7

900 bin liranın altındaki taşıtlar için 48 ay;

900 bin TL ile 1 milyon 800 TL arasında olan taşıtlarda 36 ay;

1 milyon 800 bin TL ile 2 milyon 200 bin TL arasında olan taşıtlarda 24 ay;

2 milyon 200 bin TL ile 2 milyon 800 bin TL arasında olan taşıtlarda 12 ay olacaktır.

7 23
Otomobil alacaklar dikkat: Taşıt kredisi faiz oranları güncellendi! - Resim: 8

Ayrıca 900 bin liraya kadar olan elektrikli araçlarda kredi kullanım oranı maksimum yüzde 70;

900 bin TL ile 1 milyon 800 TL arasında olan taşıtlarda kullanım oranı maksimum yüzde 50;

1 milyon 800 bin TL ile 2 milyon 200 bin TL arasında olan taşıtlarda kullanım oranı maksimum yüzde 30;

2 milyon 200 bin TL ile 2 milyon 800 bin TL arasında olan taşıtlarda kullanım oranı maksimum yüzde 20 olacak.

8 23
Otomobil alacaklar dikkat: Taşıt kredisi faiz oranları güncellendi! - Resim: 9

400 BİN TL TAŞIT KREDİSİNİN FAİZ ORANLARI VE GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?

AKBANK

Faiz Oranı: %3,65

Aylık Taksit: 23.387,41 TL

Toplam Ödeme: 844.246 TL

9 23
Otomobil alacaklar dikkat: Taşıt kredisi faiz oranları güncellendi! - Resim: 10

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %3,99

Aylık Taksit: 24.757,30 TL

Toplam Ödeme: 893.262 TL

10 23
Otomobil alacaklar dikkat: Taşıt kredisi faiz oranları güncellendi! - Resim: 11

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %3,85

Aylık Taksit: 24.189,31 TL

Toplam Ödeme: 872.815 TL

11 23
Otomobil alacaklar dikkat: Taşıt kredisi faiz oranları güncellendi! - Resim: 12

VAKIF KATILIM

Faiz Oranı: %3,24

Aylık Taksit: 21.779,95 TL

Toplam Ödeme: 786.078 TL

12 23
Otomobil alacaklar dikkat: Taşıt kredisi faiz oranları güncellendi! - Resim: 13

KUVEYT TÜRK

Faiz Oranı: %3,39

Aylık Taksit: 22.362,22 TL

Toplam Ödeme: 807.339 TL

13 23
Otomobil alacaklar dikkat: Taşıt kredisi faiz oranları güncellendi! - Resim: 14

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: %3,59

Aylık Taksit: 23.149,07 TL

Toplam Ödeme: 835.366 TL

14 23
Otomobil alacaklar dikkat: Taşıt kredisi faiz oranları güncellendi! - Resim: 15

TEB

Faiz Oranı: %3,90

Aylık Taksit: 24.391,54 TL

Toplam Ödeme: 880.095 TL

15 23
Otomobil alacaklar dikkat: Taşıt kredisi faiz oranları güncellendi! - Resim: 16

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %4,00

Aylık Taksit: 24.798,08 TL

Toplam Ödeme: 894.730 TL

16 23
Otomobil alacaklar dikkat: Taşıt kredisi faiz oranları güncellendi! - Resim: 17

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %4,05

Aylık Taksit: 25.002,37 TL

Toplam Ödeme: 902.085 TL

17 23
Otomobil alacaklar dikkat: Taşıt kredisi faiz oranları güncellendi! - Resim: 18

HALK BANKASI

Faiz Oranı: %4,09

Aylık Taksit: 25.166,29 TL

Toplam Ödeme: 907.986 TL

18 23
Otomobil alacaklar dikkat: Taşıt kredisi faiz oranları güncellendi! - Resim: 19

ZİRAAT KATILIM

Faiz Oranı%4,11

Aylık Taksit: 25.248,41 TL

Toplam Ödeme: 910.942 TL

19 23
Otomobil alacaklar dikkat: Taşıt kredisi faiz oranları güncellendi! - Resim: 20

ANADOLU BANK

Faiz Oranı: %4,65

Aylık Taksit: 27.504,76 TL

Toplam Ödeme: 992.171 TL

20 23
Otomobil alacaklar dikkat: Taşıt kredisi faiz oranları güncellendi! - Resim: 21

FİBABANK

Faiz Oranı: %5,41

Aylık Taksit: 30.798,17 TL

Toplam Ödeme: 1.110.734 TL

21 23
Otomobil alacaklar dikkat: Taşıt kredisi faiz oranları güncellendi! - Resim: 22

ŞEKER BANK

Faiz Oranı: %5,85

Aylık Taksit: 32.760,93 TL

Toplam Ödeme: 1.181.393 TL

22 23
Otomobil alacaklar dikkat: Taşıt kredisi faiz oranları güncellendi! - Resim: 23
23 23