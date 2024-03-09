Otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlara bir zam daha bekleniyor
Sıfır otomobiller şubat ayında satışlarıyla rekor kırdı. Mart ayında ortalama yüzde 5 oranında zamlanan otomobil fiyatlarına nisan ayında bir zam daha geleceği belirtiliyor.
Sıfır otomobile mart ayında yüzde 5 zam gelince tüketici rotayı 2. ele çevirdi.
İkinci el piyasasında en çok fiyatı 1 milyon liranın altında olan araçlar tercih ediliyor. 500 bin ile 1 milyon arasındaki araçların hızlı satıldığı belirtiliyor.
Galericiler, elindeki 2019 model bir aracın fiyatının 4 milyon lira olduğunu ve bu aracın 2 aydır galerinin önünde beklediğini söyledi.
1 milyon liranın üzerindeki araçlarda bir hareket olmadığı ve çok zor satıldığı belirtiliyor.
800 bin liranın altında sıfır otomobil kalmadı.
Fiyatların da nisan ayında yüzde 10-12 oranında artacağı belirtiliyor.
Kaynak: Kanal D