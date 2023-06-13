Otomobil alacaklar dikkat: Fiyatlar artık saatlik değişiyor
Otomobil fiyatları her geçen gün artmaya devam ediyor. Buna neden olarak başta döviz kuru ve stokçuluk neden olarak gösteriliyor. Firma yetkilileri artık araçların fiyatlarının günlük değil saatlik değiştiğini ifade etti.
Otomobil fiyatları yerinde durmuyor. Döviz kurundaki artış, stokçuluk derken etiketler neredeyse her gün değişiyor. Galericiler fiyatların düşmeyeceğini ifade ederken vatandaşlara aklınızdaki aracı kaçırmayın tavsiyesinde bulunuldu.
GALERİCİLER DE ARAÇ BULMAKTA ZORLANIYOR
Döviz kurundaki artış, stokçuluk derken otomobil fiyatları gün geçtikçe artıyor. Öyle ki geçtiğimiz haftaya göre bile otomobil fiyatları bu hafta aynı değil.
Sadece müşteriler değil, galericiler de araç bulmakta zorlanıyor. Sattıkları aracın yerine yenisini koyamıyorlar. Okulların kapanması, yaz tatili derken fiyat artışının devam etmesi bekleniyor.
"FİYATLAR ARTMAYA DEVAM EDECEK"
Bir firma yetkilisi "Bugün en düşük binilebilecek aile aracı minimum 500 bin TL bandında. Günden güne bile demek artık yanlış olur, artık fiyatlar saatlik değişiyor.