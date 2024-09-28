Otomobil Alacaklar Bayilerde Sıraya Girdi: Opel'den Faizsiz Sıfır SUV Fırsatı
Opel, Türkiye'deki otomobil tutkunlarının ilgisini çeken Mokka SUV modeli ile dikkat çekiyor. Özellikle otomobil kampanyaları arasında öne çıkan faizsiz taksit imkanı, Mokka’yı cazip bir seçenek haline getiriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye pazarında yoğun ilgi gören iki otomobil modeli olan Opel Mokka SUV ve Fiat Egea Cross arasında fiyat karşılaştırması yapıldığında, Opel Mokka'nın daha uygun fiyatlara sunulduğu dikkat çekiyor. Fiat’ın Egea Cross modeli, farklı donanım seçenekleriyle öne çıkarken, Mokka SUV, sunduğu kampanyalarla rekabetçi bir konuma sahip.
EGEA CROSS VE OPEL MOKKA KARŞILAŞTIRMASI
Fiat Egea Cross, 2024 model yılı itibarıyla Street, Urban, Lounge ve Limited gibi farklı donanım seviyelerinde satışa sunuluyor. En düşük fiyatlı Street 1.4 Fire 95 HP modeli 1.072.900 TL'den, en yüksek donanımlı Cross Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP ise 1.603.900 TL'den satışa sunuluyor.
Öte yandan, Opel Mokka SUV Edition donanımında 1.588.000 TL'lik kampanyalı fiyatıyla dikkat çekiyor. Bu fiyat, Egea Cross Lounge modelinden daha uygun bir seviyede yer alıyor ve faizsiz taksit imkanı ile alıcılar için avantaj sağlıyor.
FAİZSİZ TAKSİT İMKANI DUYURULDU
Opel'in güncel kampanyaları, 150.000 TL'ye 12 ay boyunca %0 faiz seçeneği sunuyor. Ayrıca, 40.000 TL nakit indirimi seçeneği de mevcut. Bu avantajlarla birlikte Opel Mokka, sıfır SUV almak isteyenler için cazip bir fırsat haline geliyor.
FIAT EGEA CROSS VE OPEL MOKKA EYLÜL 2024 FİYAT LİSTESİ
FIAT EGEA CROSS FİYATLARI
Cross Street 1.4 Fire 95 HP – Kampanyalı Fiyat: 1.072.900 TL
Cross Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT – Kampanyalı Fiyat: 1.603.900 TL
Cross Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT – Kampanyalı Fiyat: 1.481.900 TL
OPEL MOKKA FİYATLARI
1.2 130 HP Benzin AT8 Edition – Kampanyalı Fiyat: 1.588.000 TL
1.2 130 HP Benzin AT8 GS – 1.746.900 TL
1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate – 1.936.900 TL