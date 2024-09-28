Otomobil Alacaklar Bayilerde Sıraya Girdi: Opel'den Faizsiz Sıfır SUV Fırsatı

EGEA CROSS VE OPEL MOKKA KARŞILAŞTIRMASI

Fiat Egea Cross, 2024 model yılı itibarıyla Street, Urban, Lounge ve Limited gibi farklı donanım seviyelerinde satışa sunuluyor. En düşük fiyatlı Street 1.4 Fire 95 HP modeli 1.072.900 TL'den, en yüksek donanımlı Cross Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP ise 1.603.900 TL'den satışa sunuluyor.

Öte yandan, Opel Mokka SUV Edition donanımında 1.588.000 TL'lik kampanyalı fiyatıyla dikkat çekiyor. Bu fiyat, Egea Cross Lounge modelinden daha uygun bir seviyede yer alıyor ve faizsiz taksit imkanı ile alıcılar için avantaj sağlıyor.