Otomobil Alacaklar Bayilerde Sıraya Girdi: Opel'den Faizsiz Sıfır SUV Fırsatı

Opel, Türkiye'deki otomobil tutkunlarının ilgisini çeken Mokka SUV modeli ile dikkat çekiyor. Özellikle otomobil kampanyaları arasında öne çıkan faizsiz taksit imkanı, Mokka’yı cazip bir seçenek haline getiriyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Otomobil Alacaklar Bayilerde Sıraya Girdi: Opel'den Faizsiz Sıfır SUV Fırsatı - Resim: 1

Türkiye pazarında yoğun ilgi gören iki otomobil modeli olan Opel Mokka SUV ve Fiat Egea Cross arasında fiyat karşılaştırması yapıldığında, Opel Mokka'nın daha uygun fiyatlara sunulduğu dikkat çekiyor. Fiat’ın Egea Cross modeli, farklı donanım seçenekleriyle öne çıkarken, Mokka SUV, sunduğu kampanyalarla rekabetçi bir konuma sahip.

1 4
Otomobil Alacaklar Bayilerde Sıraya Girdi: Opel'den Faizsiz Sıfır SUV Fırsatı - Resim: 2

EGEA CROSS VE OPEL MOKKA KARŞILAŞTIRMASI

Fiat Egea Cross, 2024 model yılı itibarıyla Street, Urban, Lounge ve Limited gibi farklı donanım seviyelerinde satışa sunuluyor. En düşük fiyatlı Street 1.4 Fire 95 HP modeli 1.072.900 TL'den, en yüksek donanımlı Cross Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP ise 1.603.900 TL'den satışa sunuluyor.

Öte yandan, Opel Mokka SUV Edition donanımında 1.588.000 TL'lik kampanyalı fiyatıyla dikkat çekiyor. Bu fiyat, Egea Cross Lounge modelinden daha uygun bir seviyede yer alıyor ve faizsiz taksit imkanı ile alıcılar için avantaj sağlıyor.

2 4
Otomobil Alacaklar Bayilerde Sıraya Girdi: Opel'den Faizsiz Sıfır SUV Fırsatı - Resim: 3

FAİZSİZ TAKSİT İMKANI DUYURULDU

Opel'in güncel kampanyaları, 150.000 TL'ye 12 ay boyunca %0 faiz seçeneği sunuyor. Ayrıca, 40.000 TL nakit indirimi seçeneği de mevcut. Bu avantajlarla birlikte Opel Mokka, sıfır SUV almak isteyenler için cazip bir fırsat haline geliyor.

3 4
Otomobil Alacaklar Bayilerde Sıraya Girdi: Opel'den Faizsiz Sıfır SUV Fırsatı - Resim: 4

FIAT EGEA CROSS VE OPEL MOKKA EYLÜL 2024 FİYAT LİSTESİ

FIAT EGEA CROSS FİYATLARI

Cross Street 1.4 Fire 95 HP – Kampanyalı Fiyat: 1.072.900 TL
Cross Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT – Kampanyalı Fiyat: 1.603.900 TL
Cross Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT – Kampanyalı Fiyat: 1.481.900 TL

OPEL MOKKA FİYATLARI

1.2 130 HP Benzin AT8 Edition – Kampanyalı Fiyat: 1.588.000 TL
1.2 130 HP Benzin AT8 GS – 1.746.900 TL
1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate – 1.936.900 TL

4 4