Otobüsler Artık O Şehirlerde Durmayacak: Şehirlerarası Yolculukta Flaş Karar
Şehirlerarası yolculukta flaş karar! Otobüs firmaları en çok kullanılan hatlardan biri olan İstanbul-İzmir seferlerini artık ekspres olarak gerçekleştirecek. Bu karar doğrultusunda otobüsler o şehirlerde durmayacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’de otobüs taşımacılığına yönelik önemli bir değişiklik hayata geçirildi. İstanbul-İzmir hattında, ekspres otobüs seferleri başladı. Yeni uygulama kapsamında otobüsler bu iki şehirde durmayacak.
Uygulamanın başlamasına, özellikle son dönemde uçak bileti fiyatlarının yüksek enflasyon nedeniyle artmasıyla otobüs biletlerine olan talebin yükselmesi zemin hazırladı. Kamil Koç, İstanbul-İzmir arasındaki tüm seferlerini ekspres hale getireceğini duyurmuştu. Bu kapsamda Balıkesir ve Manisa’da otobüslerin durmaması kararlaştırılmıştı.
MANİSA VE BALIKESİRLİLER TEPKİLİ
Yeni uygulama, zamandan tasarruf sağladığı gerekçesiyle pek çok yolcudan olumlu geri dönüş alırken, Balıkesir ve Manisa’da yaşayan vatandaşlardan tepki çekti. İki şehirde durak sayısının azalması, özellikle bayram ve tatil dönemlerinde ulaşımda aksamalara yol açabileceği endişesini de beraberinde getirdi.
EKSPRES SEFERLERE GEÇİŞ
Kamil Koç Otobüsleri İcra Kurulu Üyesi ve Operasyon Direktörü Mehmet Türkyılmaz, uygulamayı şu sözlerle değerlendirdi:
"İstanbul-İzmir hattında ekspres seferlere geçiş, yolcularımızın taleplerine yönelik bir adım oldu. Bu güzergâhta seferlerimizin yoğun olması nedeniyle yolcularımıza hem zaman tasarrufu hem de daha hızlı bir ulaşım sunmayı hedefledik. Yeni düzenlemeyle Balıkesir ve Manisa gibi duraklara uğramadan yolculuğu tamamlayarak, kıymetli zamanlarını sevdikleriyle geçirmelerine katkı sağlıyoruz."
İSTANBUL-İZMİR ARASI SÜRE AZALACAK
Yeni düzenleme ile İstanbul-İzmir arası otobüs seferleri daha kısa sürede tamamlanacak. Sefer güzergâhında Esenler, Alibeyköy, Dudullu, Bursa ve Susurluk- Konakoğlu Dinlenme Tesisi durakları yer alacak. Bazı seferlerde ise Susurluk ve Bursa’ya uğramadan İzmir’e doğrudan ulaşılacak. Uygulamanın ilerleyen dönemde farklı firmalar tarafından da benimsenmesiyle ekspres hatların Türkiye genelinde yaygınlaşması bekleniyor.