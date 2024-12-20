Otobüsler Artık O Şehirlerde Durmayacak: Şehirlerarası Yolculukta Flaş Karar

EKSPRES SEFERLERE GEÇİŞ

Kamil Koç Otobüsleri İcra Kurulu Üyesi ve Operasyon Direktörü Mehmet Türkyılmaz, uygulamayı şu sözlerle değerlendirdi:

"İstanbul-İzmir hattında ekspres seferlere geçiş, yolcularımızın taleplerine yönelik bir adım oldu. Bu güzergâhta seferlerimizin yoğun olması nedeniyle yolcularımıza hem zaman tasarrufu hem de daha hızlı bir ulaşım sunmayı hedefledik. Yeni düzenlemeyle Balıkesir ve Manisa gibi duraklara uğramadan yolculuğu tamamlayarak, kıymetli zamanlarını sevdikleriyle geçirmelerine katkı sağlıyoruz."