Otobüs, Tramvay, Metro: Türkiye’de Ulaşımın En Pahalı ve En Ucuz Olduğu Şehirler Belli Oldu

Çalışmada, yalnızca belediyelere ait toplu taşıma araçları incelendi. Özel halk otobüsleri ya da minibüs gibi alternatif ulaşım araçları bu karşılaştırmaya dahil edilmedi. Veriler, sadece tam bilet fiyatları üzerinden değerlendirildi.

Toplu taşıma ücretlerinin hangi illerde ucuz, hangi şehirlerde pahalı olduğuna dair veriler, hem vatandaşın hem de belediyelerin gelecekteki ulaşım politikalarını şekillendirmesi açısından büyük önem taşıyor.