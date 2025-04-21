Otobüs, Tramvay, Metro: Türkiye’de Ulaşımın En Pahalı ve En Ucuz Olduğu Şehirler Belli Oldu
Türkiye’de ulaşımın en pahalı ve en ucuz olduğu şehirler belli oldu. Yapılan araştırma, toplu taşıma ücretlerinde şehirler arasında ciddi farklar olduğunu ortaya koydu. Aynı mesafe için bazı illerde ucuz ulaşım mümkünken, bazı şehirlerde vatandaşlar neredeyse iki katı ücret ödüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye genelinde şehir içi toplu taşıma ücretleri mercek altına alındı. Hazırlanan kapsamlı analiz, vatandaşların aynı hizmete farklı illerde çok farklı bedeller ödediğini ortaya koydu. Belediye otobüsleri, tramvay ve metro hatlarında geçerli tam bilet ücretleri baz alınarak yapılan araştırma, şehirler arasında dikkat çekici farklar olduğunu gözler önüne serdi.
TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ KARŞILAŞTIRILDI
Analiz sonuçlarına göre bazı şehirlerde vatandaşlar oldukça uygun fiyatlarla toplu taşıma hizmetinden yararlanırken, bazı büyükşehirlerde bu ücretlerin neredeyse iki katına çıktığı görüldü.
Çalışmada, yalnızca belediyelere ait toplu taşıma araçları incelendi. Özel halk otobüsleri ya da minibüs gibi alternatif ulaşım araçları bu karşılaştırmaya dahil edilmedi. Veriler, sadece tam bilet fiyatları üzerinden değerlendirildi.
Toplu taşıma ücretlerinin hangi illerde ucuz, hangi şehirlerde pahalı olduğuna dair veriler, hem vatandaşın hem de belediyelerin gelecekteki ulaşım politikalarını şekillendirmesi açısından büyük önem taşıyor.
İŞTE TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİNİN EN PAHALI OLDUĞU ŞEHİRLER
Kütahya: 27 TL
Zonguldak: 27 TL
Antalya: 27 TL
İstanbul: 27 TL
Kocaeli: 27 TL
İŞTE TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİNİN EN UCUZ OLDUĞU ŞEHİRLER
Karaman: 4 TL
Tunceli: 8 TL
Batman: 12 TL
Hakkari: 12 TL
Ağrı: 13 TL