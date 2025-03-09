Otobüs Biletlerine Dev Zam! Bayram İçin Tatil Planı Hayalleri Suya Düşecek
Ramazan bayramı öncesinde otobüs firmaları biletlerinde peş peşe artışa gitti. Yetkililer bakın kendilerini nasıl savundu…
Kaynak: Haber Merkezi
Ramazan Bayramı öncesinde seyahat planı yapan vatandaşlar, otobüs bilet fiyatlarındaki ani artışa tepki gösterdi. Bazı firmaların, arife gününden bir gün önce bilet fiyatlarını yüzde 20 oranında artırdığı görülürken, vatandaşlar bu durumu bayram fırsatçılığı olarak değerlendirdi.
OTOBÜS FİRMALARINDAN "ZAM YOK, İNDİRİM KALDIRILDI" SAVUNMASI
Otobüs firmaları ise fiyat artışına ilişkin yaptıkları açıklamada, zam yapmadıklarını, yalnızca önceki dönemde uygulanan indirimleri kaldırdıklarını ifade etti. Firmalar, bayram gibi yoğun dönemler dışında yolcu sayısını artırmak için yüzde 20-30 oranında indirim uyguladıklarını, ancak bayram öncesinde talebin artmasıyla birlikte bu indirimlerin sona erdiğini belirtti.
TATİL ROTALARINDA FİYATLAR UÇTU
Bayram öncesi en fazla fiyat artışının gözlemlendiği rotalar arasında Antalya, İzmir ve Aydın gibi tatil beldeleri yer alıyor. Örneğin:
İstanbul - İzmir bileti 28 Mart Perşembe günü 849 TL iken, 29 Mart Cuma günü 1.100 TL oldu.
İstanbul - Antalya bileti 27 Mart Perşembe günü 1.269 TL iken, 28 Mart Cuma günü 1.389 TL seviyesine çıktı.
İstanbul - Aydın bileti 1.049 TL’den 1.310 TL’ye yükseldi.
Ancak fiyat artışı yalnızca tatil rotalarında değil, diğer şehirler arasında da dikkat çekti:
İstanbul - Uşak bileti 1.040 TL’den 1.200 TL’ye çıktı.
Bursa - İstanbul arası bilet 450 TL’den 550 TL’ye yükseldi.
İstanbul - Trabzon bilet fiyatı 1.600 TL’den 1.780 TL’ye fırladı.
VATANDAŞLARDAN TEPKİ BÜYÜK
Bayram öncesinde artan bilet fiyatlarına tepki gösteren yolcular, "Bayram fırsatçılığı yapılıyor" diyerek duruma isyan etti. Sosyal medyada da birçok kullanıcı, fiyatlardaki oynaklığa dikkat çekerek yetkililerin duruma müdahale etmesi gerektiğini savundu.