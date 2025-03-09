Otobüs Biletlerine Dev Zam! Bayram İçin Tatil Planı Hayalleri Suya Düşecek

OTOBÜS FİRMALARINDAN "ZAM YOK, İNDİRİM KALDIRILDI" SAVUNMASI

Otobüs firmaları ise fiyat artışına ilişkin yaptıkları açıklamada, zam yapmadıklarını, yalnızca önceki dönemde uygulanan indirimleri kaldırdıklarını ifade etti. Firmalar, bayram gibi yoğun dönemler dışında yolcu sayısını artırmak için yüzde 20-30 oranında indirim uyguladıklarını, ancak bayram öncesinde talebin artmasıyla birlikte bu indirimlerin sona erdiğini belirtti.