Örtü Altı Hasat Başladı! 1 Milyon 200 Bin Tonluk Rekor Kırıldı

Mersin genelinde her yıl 1 milyon 200 bin tonun üzerinde domates üretimi gerçekleştirilirken, bu miktarın yaklaşık yüzde 25’i örtü altında elde ediliyor. Ağustos ve eylül aylarında toprakla buluşturulan domates fidelerinin son hasatları yapılırken, baharla birlikte açıkta dikimler de başladı. Örtü altı üretimde ise hasatlar ağırlıklı olarak nisan ve mayıs aylarında tamamlanıyor.