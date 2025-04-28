Örtü Altı Hasat Başladı! 1 Milyon 200 Bin Tonluk Rekor Kırıldı
Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde önemli bir konuma sahip olan Mersin’de, soğuk havalara karşı alınan önlemler sayesinde örtü altı domates hasadı sorunsuz şekilde sürüyor. Hasadın büyük zarar görmeden devam etmesi, bahçelerde domatesin kilogram fiyatının 22 ile 25 lira arasında seyretmesini sağladı.
Kaynak: İHA
Mersin genelinde her yıl 1 milyon 200 bin tonun üzerinde domates üretimi gerçekleştirilirken, bu miktarın yaklaşık yüzde 25’i örtü altında elde ediliyor. Ağustos ve eylül aylarında toprakla buluşturulan domates fidelerinin son hasatları yapılırken, baharla birlikte açıkta dikimler de başladı. Örtü altı üretimde ise hasatlar ağırlıklı olarak nisan ve mayıs aylarında tamamlanıyor.
SİLİFKE'DE DOMATES KİLOSU 22-25 LİRA BANDINDA
Mersin’in Silifke ilçesinde de örtü altı domates hasadı hız kesmeden devam ediyor. Bahçede domatesin kilosu 22-25 lira arasında alıcı buluyor. 1,5 dönümlük alanda domates üretimi yapan Musa Ünüvar, “Ağustos ayında dikim yaptık. Hasadımızı nisan sonu veya mayıs başında tamamlayacağız. Toplamda yaklaşık 15 ton ürün elde etmeyi planlıyoruz” dedi.
HEDEF 22 BİN 500 TON ÖRTÜ ALTI HASAT
Atayurt Komisyoncular Derneği Başkanı İbrahim Kaynar ise bölgede yaklaşık bin 500 dekarlık alanda örtü altı domates üretimi yapıldığını belirtti. Kaynar, “Nisan ayına kadar örtü altında toplam 22 bin 500 ton domates hasadı bekliyoruz. Açıkta ise 8 bin dekarlık alanda ekim başladı ve bu alandan 107 bin ton domates üretimi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
SALKIM DOMATESE TALEP ARTIYOR
Silifke’de üreticilerin tamamen salkım domates üretimine yöneldiğini ifade eden İbrahim Kaynar, “Ürettiğimiz domateslerin renk ve kalitesi çok iyi. Ürünlerimiz yurtiçi pazarlarda 22-25 lira arasında alıcı buluyor. Tüketiciler de bu kaliteden oldukça memnun” diye konuştu.
BİNLERCE AİLE DOMATES ÜRETİMİYLE GEÇİMİNİ SAĞLIYOR
Kaynar, bölgede yaklaşık 5 bin ailenin domates üretimiyle uğraştığını, ekimden hasada kadar binlerce kişinin çalışarak aile bütçelerine katkı sağladığını sözlerine ekledi.