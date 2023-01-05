Orta gelirliye konut kampanyası: Tüm detaylar belli oldu, merak edilen 15 soruya yanıt
Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, dün detaylarıyla açıklanan orta gelirliye konut projesine ilişkin bir paylaşım yaptı. Kampanyayla ilgili merak edilen 15 soruya Bakan Kurum 15 yanıt verdi.
1. Yeni Evim kampanyası hangi illeri kapsayacak, kaç konut kampanya kapsamında olacak?
Kampanya 81 ilde geçerli olacak, ilk etapta 100 bin konutun satışı planlanıyor.
2. Peşinat ödenecek mi?
Konut bedelinin %10'u peşin alınacak, dileyen daha fazla da ödeyebilecek.
3. Kampanyaya ikinci el evler dahil olacak mı?
Kampanyada sıfır evler olacak. Emlak Konut Genel Müdürlüğü'nün ürettiği projeler; GYODER, İNDER, KONUTDER, İMKON ile Türkiye Müteahhitleri Birliği'ne bağlı olan şirketlerin projeleri ve 81 ilin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri; teknik ve mali kriterleri karşıladıkları takdirde bu sürece dahil olacaklar.
4. Ödeme planı nasıl olacak?
0.69'dan başlayan vade farkı ile 15 yıl vadeli, hane gelirinin %40'ını geçmeyecek taksit bedelleri belirlenecek.