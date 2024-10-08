Operatör Devi Düğmeye Bastı: Ücretsiz Özel Uygulama Başlıyor! Başvurular Açıldı
Turkcell, gençlerin yazılım alanında yetkinlik kazanmalarını sağlamak amacıyla "Gençlere Yatırım, Geleceğe Yazılım" adıyla özel bir eğitim programı başlatıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkcell tarafından başlatılan gençlere yönelik yeni uygulama, nitelikli yazılımcı sayısını artırmayı hedefliyor. Eğitimler, Java Programlama, UI/UX Tasarımı ve Front-End Programlama olmak üzere üç farklı dalda ücretsiz olarak verilecek.
SON TARİH AÇIKLANDI
Online ve yüz yüze eğitim seçeneklerinin sunulduğu programda, toplamda 15 bin öğrenci online olarak, 150 öğrenci ise sınıf içi eğitimlerle desteklenecek. 15 bin öğrenciye yazılım eğitimi sunmayı hedefleyen bu program için başvurular 13 Ekim 2024 tarihine kadar devam edecek.
BAŞVURU NASIL YAPILACAK? İŞTE DETAYLAR
Başvuru yapmak isteyenlerin lisans 4. sınıf, yüksek lisans, doktora öğrencisi ya da lisans veya ön lisans mezunu olması gerekiyor. Katılımcılar, başvurularını Geleceği Yazanlar platformu üzerinden 13 Ekim’e kadar yapabilirler.
EĞİTİM 4 AY SÜRECEK
Eğitim süresi 4 ay olacak ve her katılımcıya birebir mentorluk desteği sağlanacak. Programı başarıyla tamamlayan gençler, Turkcell Grup Şirketleri ve yazılım ekosistemindeki firmalarda istihdam edilme fırsatı yakalayacaklar.