Operatör Devi Düğmeye Bastı: Ücretsiz Özel Uygulama Başlıyor! Başvurular Açıldı

Türkcell tarafından başlatılan gençlere yönelik yeni uygulama, nitelikli yazılımcı sayısını artırmayı hedefliyor. Eğitimler, Java Programlama, UI/UX Tasarımı ve Front-End Programlama olmak üzere üç farklı dalda ücretsiz olarak verilecek.

SON TARİH AÇIKLANDI

Online ve yüz yüze eğitim seçeneklerinin sunulduğu programda, toplamda 15 bin öğrenci online olarak, 150 öğrenci ise sınıf içi eğitimlerle desteklenecek. 15 bin öğrenciye yazılım eğitimi sunmayı hedefleyen bu program için başvurular 13 Ekim 2024 tarihine kadar devam edecek.