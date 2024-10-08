Operatör Devi Düğmeye Bastı: Ücretsiz Özel Uygulama Başlıyor! Başvurular Açıldı

Turkcell, gençlerin yazılım alanında yetkinlik kazanmalarını sağlamak amacıyla "Gençlere Yatırım, Geleceğe Yazılım" adıyla özel bir eğitim programı başlatıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Operatör Devi Düğmeye Bastı: Ücretsiz Özel Uygulama Başlıyor! Başvurular Açıldı - Resim: 1

Türkcell tarafından başlatılan gençlere yönelik yeni uygulama, nitelikli yazılımcı sayısını artırmayı hedefliyor. Eğitimler, Java Programlama, UI/UX Tasarımı ve Front-End Programlama olmak üzere üç farklı dalda ücretsiz olarak verilecek.

SON TARİH AÇIKLANDI

Online ve yüz yüze eğitim seçeneklerinin sunulduğu programda, toplamda 15 bin öğrenci online olarak, 150 öğrenci ise sınıf içi eğitimlerle desteklenecek. 15 bin öğrenciye yazılım eğitimi sunmayı hedefleyen bu program için başvurular 13 Ekim 2024 tarihine kadar devam edecek.

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Operatör Devi Düğmeye Bastı: Ücretsiz Özel Uygulama Başlıyor! Başvurular Açıldı - Resim: 2

BAŞVURU NASIL YAPILACAK? İŞTE DETAYLAR

Başvuru yapmak isteyenlerin lisans 4. sınıf, yüksek lisans, doktora öğrencisi ya da lisans veya ön lisans mezunu olması gerekiyor. Katılımcılar, başvurularını Geleceği Yazanlar platformu üzerinden 13 Ekim’e kadar yapabilirler.

EĞİTİM 4 AY SÜRECEK

Eğitim süresi 4 ay olacak ve her katılımcıya birebir mentorluk desteği sağlanacak. Programı başarıyla tamamlayan gençler, Turkcell Grup Şirketleri ve yazılım ekosistemindeki firmalarda istihdam edilme fırsatı yakalayacaklar.

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