Opel'den Corsa Kampanyası: Elini Çabuk Tutan Ucuza Alacak

0 FAİZLİ 250 BİN LİRAYA VARAN KREDİ FIRSATI

Markanın modern tasarım anlayışını yansıtan Opel Astra, yüzde 0 faiz avantajıyla 250 bin TL’ye 12 ay vadeli kredi seçeneğiyle sunuluyor. Yenilenen dış tasarımı, Opel Vizör ön paneli ve dijital Pure Panel kokpitiyle dikkat çeken yeni Opel Mokka da aynı finansman fırsatlarıyla showroomlardaki yerini alıyor.

Geleceğin teknolojisini şimdiden sunan Opel Grandland, 250 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla yeni sahiplerini bekliyor. Markanın en donanımlı SUV modellerinden biri olan Grandland, ileri sürüş destek sistemleri ve yenilenen tasarımıyla segmentinde fark yaratıyor.