Opel'den Corsa Kampanyası: Elini Çabuk Tutan Ucuza Alacak
Alman mühendisliğini yenilikçi tasarımlarla harmanlayan Opel, Şubat ayında binek ve hafif ticari araç modellerinde cazip satın alma avantajları sunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Cesur ve dinamik tasarımıyla öne çıkan Opel Corsa, 250 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkânı ile otomobil severleri cezbediyor.
0 FAİZLİ 250 BİN LİRAYA VARAN KREDİ FIRSATI
Markanın modern tasarım anlayışını yansıtan Opel Astra, yüzde 0 faiz avantajıyla 250 bin TL’ye 12 ay vadeli kredi seçeneğiyle sunuluyor. Yenilenen dış tasarımı, Opel Vizör ön paneli ve dijital Pure Panel kokpitiyle dikkat çeken yeni Opel Mokka da aynı finansman fırsatlarıyla showroomlardaki yerini alıyor.
Geleceğin teknolojisini şimdiden sunan Opel Grandland, 250 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla yeni sahiplerini bekliyor. Markanın en donanımlı SUV modellerinden biri olan Grandland, ileri sürüş destek sistemleri ve yenilenen tasarımıyla segmentinde fark yaratıyor.
ELEKTRİKLİ MODELLERE ÖZEL KAMPANYALAR
Tamamen elektrikli ve hibrit modellere yönelen Opel, müşterilerine avantajlı finansman fırsatlarıyla geleceğin teknolojisini sunmaya devam ediyor.
Opel Corsa Elektrik, 250 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla satışa sunuluyor.
Opel Astra Elektrik, Ultimate ve GS donanım seçenekleriyle, sıfır faizli kredi avantajıyla alıcılarını bekliyor.