Opel'den Corsa, Astra, Mokka, Zafira için Büyük Kampanya! Faizleri Sıfıra İndirdi
Alman otomobil devi Opel, Şubat ayına özel hazırladığı kampanyada sıfır faiz fırsatlarıyla dikkat çekiyor. Opel, sıfır araç almak isteyenlere faizsiz ödeme imkânı sunarak büyük bir fırsat yaratıyor. Şubat sonuna kadar geçerli olacak bu kampanya, otomobil severleri sevindiriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Opel, binek ve hafif ticari araç modelleri için geçerli olan kampanyada, 12 ay vade ile sıfır faiz avantajı sağlıyor. Ayrıca, kredi kullanmak istemeyenler için nakit indirim seçenekleri de sunuluyor.
KAMPANYA DETAYLARI VE MODELLER
Corsa: 250.000 TL 12 ay %0 faiz veya kredi kullanılmadığında 20.000 TL nakit indirimi.
Mokka: 250.000 TL 12 ay %0 faiz veya kredi kullanılmadığında 80.000 TL nakit indirimi.
Astra: 250.000 TL 12 ay %0 faiz veya kredi kullanılmadığında 50.000 TL nakit indirimi.
Grandland: 250.000 TL 12 ay %0 faiz veya kredi kullanılmadığında 50.000 TL nakit indirimi.
Zafira: 350.000 TL 12 ay %0 faiz veya 1.000.000 TL 12 ay %2,99 faiz seçeneği veya kredi kullanılmadığında 50.000 TL nakit indirimi.
Vivaro Cargo: 500.000 TL 12 ay %0 faiz veya 1.000.000 TL 12 ay %2,19 faiz seçeneği veya kredi kullanılmadığında 75.000 TL nakit indirimi.
Opel, bu kampanyası ile sıfır araç almak isteyenlere önemli bir fırsat sunuyor.