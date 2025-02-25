Opel'den Corsa, Astra, Mokka, Zafira için Büyük Kampanya! Faizleri Sıfıra İndirdi

Grandland: 250.000 TL 12 ay %0 faiz veya kredi kullanılmadığında 50.000 TL nakit indirimi.

Zafira: 350.000 TL 12 ay %0 faiz veya 1.000.000 TL 12 ay %2,99 faiz seçeneği veya kredi kullanılmadığında 50.000 TL nakit indirimi.

Vivaro Cargo: 500.000 TL 12 ay %0 faiz veya 1.000.000 TL 12 ay %2,19 faiz seçeneği veya kredi kullanılmadığında 75.000 TL nakit indirimi.

Opel, bu kampanyası ile sıfır araç almak isteyenlere önemli bir fırsat sunuyor.