Önceden Herkesin Evinde Vardı, Şimdi 1 Tanesi 432 Bin TL'ye Satılıyor: Bulan Köşeyi Dönüyor

BU PLAKLAR SERVET DEĞERİNDE

1- The Beatles – The White Album (10.000 £’a Kadar): 1968 yılında yayımlanan ve koleksiyoncuların gözdesi olan bu albüm, özellikle düşük seri numaralı ve orijinal Apple logosuna sahip kopyalarla büyük bir servet haline geliyor.

2- Complex – Complex (10.000 £’a Kadar): 1971 yılında sadece 99 kopyası üretilen bu albüm, nadirlik açısından eşsiz. Yeni durumdaki bir kopyası, 1 £’a satıldığı dönemin aksine şu an 10.000 £’a kadar alıcı bulabiliyor.

3- Dark – Dark Round the Edges (8.350 £’a Kadar): 1972 tarihli bu albüm, yalnızca 40 kopya basılmış olması nedeniyle koleksiyoncular arasında "kutsal kase" olarak biliniyor. Mükemmel durumdaki bir örneği, 8.350 £ değerine ulaşabiliyor.

4- Led Zeppelin – Led Zeppelin (7.100 £’a Kadar): 1969 yılında yayımlanan ve turkuaz yazıları ile öne çıkan bu albüm, nadirliğiyle dikkat çekiyor. 2013 yılında bu özelliğe sahip bir kopya 7.100 £’a satılmıştı.

5- A Fleeting Glance – A Fleeting Glance (6.400 £’a Kadar): Yalnızca beşten az kopyası bulunan bu albüm, koleksiyonculuk dünyasında efsaneleşmiş durumda ve 6.400 £’a kadar alıcı bulabiliyor.