Önceden Herkesin Evinde Vardı, Şimdi 1 Tanesi 432 Bin TL'ye Satılıyor: Bulan Köşeyi Dönüyor

6- The Beatles – Please Please Me (6.000 £’a Kadar): 1963 yılında yayımlanan The Beatles’ın ilk albümü, altın rengi etiketli ilk Parlophone baskısıyla 6.000 £ değerinde alıcı bulabiliyor.

7- Sex Pistols – God Save the Queen (6.000 £’a Kadar): 1977 yılında yayımlanan ve hızlıca geri çekilen A&M etiketine sahip bu albüm, 6.000 £’a kadar satışa çıkabiliyor.

8- Joy Division – An Ideal For Living (4.700 £’a Kadar): 1978 yılında sadece 1.000 kopya basılan bu albüm, mükemmel durumda bir kopya ile 4.700 £ gibi yüksek bir fiyata satılabiliyor.

9- Johann Strauss II – Johann Strauss Jr.'ın Valsleri (4.400 £’a Kadar): 1956’da kaydedilen bu albüm, klasik müzik koleksiyoncularının rüyası. Warhol’un tasarladığı kapağı ile bu plak, 4.400 £ değerinde.

10- Leaf Hound – Growers of Mushroom (4.100 £’a Kadar): Psikedelik rock müziği sevenler için önemli bir koleksiyon parçası olan bu albüm, 4.100 £’a kadar alıcı bulabiliyor.