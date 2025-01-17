Önceden Herkesin Evinde Vardı, Şimdi 1 Tanesi 432 Bin TL'ye Satılıyor: Bulan Köşeyi Dönüyor
Vinil plaklar, müzik dünyasında yeniden yükselişe geçti. Hem nostalji tutkunları hem de koleksiyoncular için değerli bir yatırım aracı haline gelen plakların tanesi 432 bin TL'ye satılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Dijital müzik platformlarının hakimiyetine rağmen, vinil plaklara olan ilgi son yıllarda önemli ölçüde arttı. Müzikseverler, nostaljik bir deneyim yaşamak ve koleksiyonlarını zenginleştirmek için tekrar plak satın almaya başladı. Özellikle nadir bulunan ve eski basımlara ait olan plakların değeri katlanarak artıyor.
İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, 2023 yılında 6,7 milyon vinil plak satışı gerçekleşti. Bu satışlardan elde edilen gelir ise 196 milyon sterlini aştı. Taylor Swift, Adele ve Billie Eilish gibi dünyaca ünlü sanatçıların da albümlerini vinil formatında yayınlaması, bu trendi daha da güçlendirdi.
BAZILARI YÜZ BİNLERCE DOLARA SATILIYOR
Ancak asıl kazanç, eski ve nadir bulunan plaklarda yatıyor. Müzik uzmanları tarafından yapılan değerlendirmelere göre, bazı vinil plakların değeri yüz binlerce doları buluyor. Özellikle ilk basımları, sınırlı sayıda üretilenler ve ünlü sanatçıların imzalı plakları koleksiyoncular tarafından büyük ilgi görüyor.
BU PLAKLAR SERVET DEĞERİNDE
1- The Beatles – The White Album (10.000 £’a Kadar): 1968 yılında yayımlanan ve koleksiyoncuların gözdesi olan bu albüm, özellikle düşük seri numaralı ve orijinal Apple logosuna sahip kopyalarla büyük bir servet haline geliyor.
2- Complex – Complex (10.000 £’a Kadar): 1971 yılında sadece 99 kopyası üretilen bu albüm, nadirlik açısından eşsiz. Yeni durumdaki bir kopyası, 1 £’a satıldığı dönemin aksine şu an 10.000 £’a kadar alıcı bulabiliyor.
3- Dark – Dark Round the Edges (8.350 £’a Kadar): 1972 tarihli bu albüm, yalnızca 40 kopya basılmış olması nedeniyle koleksiyoncular arasında "kutsal kase" olarak biliniyor. Mükemmel durumdaki bir örneği, 8.350 £ değerine ulaşabiliyor.
4- Led Zeppelin – Led Zeppelin (7.100 £’a Kadar): 1969 yılında yayımlanan ve turkuaz yazıları ile öne çıkan bu albüm, nadirliğiyle dikkat çekiyor. 2013 yılında bu özelliğe sahip bir kopya 7.100 £’a satılmıştı.
5- A Fleeting Glance – A Fleeting Glance (6.400 £’a Kadar): Yalnızca beşten az kopyası bulunan bu albüm, koleksiyonculuk dünyasında efsaneleşmiş durumda ve 6.400 £’a kadar alıcı bulabiliyor.
6- The Beatles – Please Please Me (6.000 £’a Kadar): 1963 yılında yayımlanan The Beatles’ın ilk albümü, altın rengi etiketli ilk Parlophone baskısıyla 6.000 £ değerinde alıcı bulabiliyor.
7- Sex Pistols – God Save the Queen (6.000 £’a Kadar): 1977 yılında yayımlanan ve hızlıca geri çekilen A&M etiketine sahip bu albüm, 6.000 £’a kadar satışa çıkabiliyor.
8- Joy Division – An Ideal For Living (4.700 £’a Kadar): 1978 yılında sadece 1.000 kopya basılan bu albüm, mükemmel durumda bir kopya ile 4.700 £ gibi yüksek bir fiyata satılabiliyor.
9- Johann Strauss II – Johann Strauss Jr.'ın Valsleri (4.400 £’a Kadar): 1956’da kaydedilen bu albüm, klasik müzik koleksiyoncularının rüyası. Warhol’un tasarladığı kapağı ile bu plak, 4.400 £ değerinde.
10- Leaf Hound – Growers of Mushroom (4.100 £’a Kadar): Psikedelik rock müziği sevenler için önemli bir koleksiyon parçası olan bu albüm, 4.100 £’a kadar alıcı bulabiliyor.