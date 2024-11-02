Öldükten Sonra Bile En Çok Kazananlar Listesinde Her Yıl Adları Geçiyor! İşte O İsimler...
Hayata gözlerini yummalarına rağmen servetlerine servet katan ünlü isimler, 2024 yılında da gelir elde etmeye devam ediyor.
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Forbes'un bu yılki listesine göre, yaşamını yitiren bazı ünlüler, telif hakları ve ürün satışları sayesinde yüklü miktarda kazanç sağlamaya devam ediyor. İşte, hayatını kaybetmiş olmalarına rağmen, 2024'ün en çok kazanan ünlüleri…
10. John Lennon - 17 Milyon Dolar
The Beatles’ın efsanevi ismi John Lennon, hayranlarının müziğine olan bağlılığı sayesinde 17 milyon dolar gelir elde etti. 1980'de hayatını kaybeden sanatçının eserleri, hala geniş kitleler tarafından dinleniyor ve bu da Lennon'un mirasına katkı sağlıyor.
9. Matthew Perry - 18 Milyon Dolar
Ünlü dizi Friends’in yıldızı Matthew Perry, 2023 Ekim ayında hayatını kaybetti. Perry’nin bağımlılık mücadelesini anlattığı kitabı Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, satış rekorları kırarak bugüne kadar 2,5 milyondan fazla kopya sattı. Perry’nin Friends dizisinden aldığı telif hakları da yıllık gelirine katkı sağlayarak toplamda 18 milyon dolar kazandırdı.
8. Charles M. Schulz - 30 Milyon Dolar
Peanuts çizgi romanının yaratıcısı Charles M. Schulz, 30 milyon dolarlık geliriyle listede yer aldı. Çizgi karakterleriyle milyonların gönlünde taht kuran Schulz’un eserleri, animasyonlardan lisans anlaşmalarına kadar pek çok alanda gelir sağlamaya devam ediyor.
7. Bob Marley - 34 Milyon Dolar
Reggae müziğin unutulmaz ismi Bob Marley, 40 yıldan uzun bir süre önce aramızdan ayrılmasına rağmen popülaritesini koruyor. Sanatçının hayatını konu alan Bob Marley: One Love biyografik filmi de Marley’nin mirasına katkı sağlayarak toplam kazancını 34 milyon dolara çıkardı.
6. Prince - 35 Milyon Dolar
2016’da yaşamını yitiren Prince’in üç albümü, ölümünden sonra yayımlandı ve bu albümler büyük ilgi gördü. Sanatçının bıraktığı miras, 35 milyon dolarlık gelirle 2024 listesine girmesini sağladı.
5. Ric Ocasek - 45 Milyon Dolar
The Cars grubunun kurucusu Ric Ocasek, müzik telif hakları ve şirketinin Primary Wave ile yaptığı anlaşma sayesinde kazancını artırdı. Grubun en popüler parçalarından Just What I Needed, müzik dünyasında hala ilgi görmeye devam ediyor.
4. Elvis Presley - 50 Milyon Dolar
"Rock’n Roll Kralı" Elvis Presley, ölümünden yıllar sonra bile ikonik mirasını sürdürüyor. Graceland ziyaretleri ve müzik satışlarından elde edilen gelir, Presley’e bu yıl da 50 milyon dolar kazandırdı.
3. Theodor Seuss Geisel - 74 Milyon Dolar
Çocuk edebiyatının usta kalemi Dr. Seuss, namıdiğer Theodor Seuss Geisel, 2024’te 74 milyon dolar kazanç sağladı. Pulitzer ödüllü yazarın kitapları, yeni nesiller tarafından da okunmaya devam ediyor.
2. Freddie Mercury - 250 Milyon Dolar
Queen’in efsanevi vokalisti Freddie Mercury, 250 milyon dolarla listeye yeniden giriş yaptı. Mercury’nin mirasına olan ilgi, Queen grubunun dünya çapında süregelen popülaritesiyle daha da artıyor.
1. Michael Jackson - 600 Milyon Dolar
Listede zirvede yer alan isim, 600 milyon dolarlık kazancıyla pop müziğin kralı Michael Jackson oldu. 2009 yılında hayata veda eden Jackson’ın mirası, müzik ve lisans gelirleriyle yıldan yıla büyümeye devam ediyor. Jackson’ın ölümünden bu yana toplam kazancı 3,3 milyar dolara ulaştı.