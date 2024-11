Öldükten Sonra Bile En Çok Kazananlar Listesinde Her Yıl Adları Geçiyor! İşte O İsimler...

5. Ric Ocasek - 45 Milyon Dolar

The Cars grubunun kurucusu Ric Ocasek, müzik telif hakları ve şirketinin Primary Wave ile yaptığı anlaşma sayesinde kazancını artırdı. Grubun en popüler parçalarından Just What I Needed, müzik dünyasında hala ilgi görmeye devam ediyor.

4. Elvis Presley - 50 Milyon Dolar

"Rock’n Roll Kralı" Elvis Presley, ölümünden yıllar sonra bile ikonik mirasını sürdürüyor. Graceland ziyaretleri ve müzik satışlarından elde edilen gelir, Presley’e bu yıl da 50 milyon dolar kazandırdı.

3. Theodor Seuss Geisel - 74 Milyon Dolar

Çocuk edebiyatının usta kalemi Dr. Seuss, namıdiğer Theodor Seuss Geisel, 2024’te 74 milyon dolar kazanç sağladı. Pulitzer ödüllü yazarın kitapları, yeni nesiller tarafından da okunmaya devam ediyor.

2. Freddie Mercury - 250 Milyon Dolar

Queen’in efsanevi vokalisti Freddie Mercury, 250 milyon dolarla listeye yeniden giriş yaptı. Mercury’nin mirasına olan ilgi, Queen grubunun dünya çapında süregelen popülaritesiyle daha da artıyor.

1. Michael Jackson - 600 Milyon Dolar

Listede zirvede yer alan isim, 600 milyon dolarlık kazancıyla pop müziğin kralı Michael Jackson oldu. 2009 yılında hayata veda eden Jackson’ın mirası, müzik ve lisans gelirleriyle yıldan yıla büyümeye devam ediyor. Jackson’ın ölümünden bu yana toplam kazancı 3,3 milyar dolara ulaştı.