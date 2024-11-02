Öldükten Sonra Bile En Çok Kazananlar Listesinde Her Yıl Adları Geçiyor! İşte O İsimler...

Forbes'un bu yılki listesine göre, yaşamını yitiren bazı ünlüler, telif hakları ve ürün satışları sayesinde yüklü miktarda kazanç sağlamaya devam ediyor. İşte, hayatını kaybetmiş olmalarına rağmen, 2024'ün en çok kazanan ünlüleri…

10. John Lennon - 17 Milyon Dolar

The Beatles’ın efsanevi ismi John Lennon, hayranlarının müziğine olan bağlılığı sayesinde 17 milyon dolar gelir elde etti. 1980'de hayatını kaybeden sanatçının eserleri, hala geniş kitleler tarafından dinleniyor ve bu da Lennon'un mirasına katkı sağlıyor.

9. Matthew Perry - 18 Milyon Dolar

Ünlü dizi Friends’in yıldızı Matthew Perry, 2023 Ekim ayında hayatını kaybetti. Perry’nin bağımlılık mücadelesini anlattığı kitabı Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, satış rekorları kırarak bugüne kadar 2,5 milyondan fazla kopya sattı. Perry’nin Friends dizisinden aldığı telif hakları da yıllık gelirine katkı sağlayarak toplamda 18 milyon dolar kazandırdı.