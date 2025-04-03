Okullarda Artık Resmen Yasaklandı: Uymayanlara 200 Bin Lira Ceza Kesilecek

Meksika hükümeti, çocukluk çağı obezitesine karşı aldığı yeni kararla okul kantinlerinde yüksek kalorili yiyecek ve içecek satışını yasakladı. 29 Mart itibarıyla yürürlüğe giren yasaya göre, aşırı şeker, tuz ve yağ içeren ürünlerin satışı tamamen durdurulacak.