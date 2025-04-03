Okullarda Artık Resmen Yasaklandı: Uymayanlara 200 Bin Lira Ceza Kesilecek
Okullarda aburcubur satışına ilişkin ülkeler yeni düzenlemelere gitmeye devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Meksika hükümeti, çocukluk çağı obezitesine karşı aldığı yeni kararla okul kantinlerinde yüksek kalorili yiyecek ve içecek satışını yasakladı. 29 Mart itibarıyla yürürlüğe giren yasaya göre, aşırı şeker, tuz ve yağ içeren ürünlerin satışı tamamen durdurulacak.
YASAYA UYMAYANLARA PARA CEZASI UYGULANACAK
Yeni düzenlemeye aykırı hareket eden kantin işletmecileri ve okul yönetimleri, 545 ila 5.450 dolar arasında değişen para cezalarıyla karşı karşıya kalacak. Yetkililer, bu uygulamanın çocukların sağlıklı beslenmesini teşvik etmeyi amaçladığını vurguladı.
DENETİMDE ZORLUKLAR YAŞANABİLİR
Uzmanlar, bazı okullarda elektrik ve internet altyapısının yetersiz olduğuna dikkat çekerek, yasaya uyumun denetlenmesinde zorluklar yaşanabileceğini belirtiyor.