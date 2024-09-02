Okullar Açılmadan Büyük Zam Geldi
Okullar açılmadan yurt ücretlerine büyük zam geldi. KYK yurt ücretlerine yüzde 50 oranında zam yapıldı. İşte ayrıntılar...
Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için yurt ücretlerine yüzde 50 oranında zam yapıldı. Bu artışla birlikte, en düşük yurt ücreti 345 TL'den 517 TL'ye, en yüksek yurt ücreti ise 570 TL'den 855 TL'ye yükseldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ise yurt ücretleri 750 TL'den 1125 TL'ye çıktı.
Yeni zam oranları, oda tiplerine göre farklılık gösteriyor. Birinci tip odaların ücreti 345 TL'den 517,50 TL'ye, ikinci ve üçüncü tip odaların ücreti ise 405 TL'den 607,50 TL'ye yükseldi. En büyük artış ise altıncı tip odalara yapıldı; bu odaların ücreti 570 TL'den 855 TL'ye çıktı.
Öğrenciler, yapılan zamma tepki gösterdi. "Barınamıyoruz" hareketi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “KYK yurt ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı! 570 TL olan oda ücreti 855 TL'ye çıkarıldı, ayrıca 685 TL depozito farkı alınacak. 15 Eylül’e kadar depozitoyu ödemeyen öğrencilerin kaydı silinecek. Fahiş zammı kabul etmiyoruz!” ifadelerini kullandı.
KYK, zamlı tarifeyle birlikte depozito ücretinde de artış yaptı. Öğrencilerden 685 TL'lik depozito farkı talep edilecek ve bu farkı 15 Eylül 2024 tarihine kadar ödemeyen öğrencilerin kayıtları silinecek.