Okullar Açılmadan Büyük Zam Geldi

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için yurt ücretlerine yüzde 50 oranında zam yapıldı. Bu artışla birlikte, en düşük yurt ücreti 345 TL'den 517 TL'ye, en yüksek yurt ücreti ise 570 TL'den 855 TL'ye yükseldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ise yurt ücretleri 750 TL'den 1125 TL'ye çıktı.