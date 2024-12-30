Öğrencileri Havalara Uçuracak Karar: Burslar 15 Bin TL'ye çıktı

BURS MİKTARI 15 BİN TL'YE YÜKSELDİ

TTK, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verdiği bursları önemli ölçüde artırdı. Doktora öğrencileri artık aylık 15.000 TL, yüksek lisans öğrencileri ise 10.000 TL burs alabilecek. Lisans öğrencileri için de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başarısına göre belirlenen burslar, 2.250 TL ile 6.000 TL arasında değişen miktarlardan 9.000 TL'ye kadar yükseltildi. Sosyal bilimler alanında birinci sırada yerleşen lisans öğrencileri ise 3.375 TL burs ile desteklenecek.