Öğrencileri Havalara Uçuracak Karar: Burslar 15 Bin TL'ye çıktı
Türk Tarih Kurumu, sosyal bilimler alanında eğitim almak isteyen gençlere güzel haber verdi. 2025 yılında burs miktarlarında önemli artış oldu.
Kaynak: AA
Türk Tarih Kurumu (TTK), sosyal bilimler alanında eğitim almak isteyen gençlere müjdeli haberler verdi. Kurum, 2025 yılında burs miktarlarında önemli artışlar yaparak, daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedefliyor. Bu karar, genç araştırmacıların akademik çalışmalarına daha iyi odaklanmalarını sağlayacak ve ülkemizin bilimsel gelişimine katkı sağlayacak.
BURS MİKTARI 15 BİN TL'YE YÜKSELDİ
TTK, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verdiği bursları önemli ölçüde artırdı. Doktora öğrencileri artık aylık 15.000 TL, yüksek lisans öğrencileri ise 10.000 TL burs alabilecek. Lisans öğrencileri için de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başarısına göre belirlenen burslar, 2.250 TL ile 6.000 TL arasında değişen miktarlardan 9.000 TL'ye kadar yükseltildi. Sosyal bilimler alanında birinci sırada yerleşen lisans öğrencileri ise 3.375 TL burs ile desteklenecek.
TTK, bu yıl 189 yeni bursiyer kabul ederek, toplam burs alan öğrenci sayısını 1000'in üzerine çıkaracak. Bu sayede, daha fazla genç araştırmacıya ulaşarak, onların akademik çalışmalarını desteklemeyi amaçlıyor.
Bu burs artışı, özellikle maddi imkanları kısıtlı olan öğrencilere önemli bir fırsat sunuyor. Artan burs miktarları sayesinde, öğrenciler eğitim hayatları boyunca maddi sıkıntı çekmeden çalışmalarına devam edebilecekler.