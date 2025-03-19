Öğrencilere Resmen Ücretsiz Oldu! Yeni Uygulamayı Duyan Sıraya Girdi

ÖĞRENCİLER ÜCRETSİZ OLARAK FAYDALANACAK

Yurtlarda ve öğrenci evlerinde yaşayan öğrencilerin hem ekonomik olarak hem de yaşam şartlarına kolaylık sağlaması açısından Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve KTÜ ücretsiz çamaşırhane uygulamasını başlatması öğrenciler için büyük kolaylık sağladı.