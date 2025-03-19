Öğrencilere Resmen Ücretsiz Oldu! Yeni Uygulamayı Duyan Sıraya Girdi
Öğrenciler için yeni bir ücretsiz uygulama devreye girdi. KTÜ iş birliğiyle hayata geçirilen uygulamada öğrenciler ücretsiz şekilde faydalanabilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) iş birliğiyle ücretsiz çamaşırhane uygulaması devreye alındı. Öğrencilerin ücretsiz olarak faydalanabileceği yeni uygulama büyük ilgi gördü.
ÖĞRENCİLER ÜCRETSİZ OLARAK FAYDALANACAK
Yurtlarda ve öğrenci evlerinde yaşayan öğrencilerin hem ekonomik olarak hem de yaşam şartlarına kolaylık sağlaması açısından Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve KTÜ ücretsiz çamaşırhane uygulamasını başlatması öğrenciler için büyük kolaylık sağladı.
RANDEVU SİSTEMİYLE ÇALIŞIYOR
Öğrenciler için ücretsiz olarak devreye alınan uygulamaya ilişkin detaylar paylaşıldı. Randevu sistemiyle faaliyete alınan çamaşırhaneler hafta içi saat 08.30 ve 16.00 arasında çalışacak.
Randevu sistemiyle çalışmasının beraberinde çamaşırhanelerde yoğunluğun azaltılması hedeflenirken, öğrenciler için de zaman tasarrufu sağlanmış oluyor. Çamaşırları yıkanan öğrencilere daha sonrasında çamaşırlarını alabilecekleri bilgilendirmesi yapılıyor.