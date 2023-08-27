Ödemeyenler dikkat! Ek MTV ve yapılandırma için süre daralıyor
Motorlu taşıtlar vergisinin ek ödemesinin ilk taksitinde son tarih ve yapılandırmadan faydalanamayan mükelleflerin hesaplanan tutarların tamamının faizi ile ödenmesi için son gün 31 Ağustos.
2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ek ödemesinin ilk taksiti için son gün 31 Ağustos.
Vergi , araç sahiplerinin 2023 yılında ödedikleri miktar kadar olacak. Bu yıla mahsus uygulanacak.
İkinci taksit ödemeleri ise kasım ayı sonuna kadar yapılabilecek.
DEPREMLERDEN ETKİLENENLER VERGİDEN MUAF
Eylül 2023'te ilk defa kayıt ve tescil edilmiş otomobiller için yıllık motorlu taşıtlar vergisinin yarısı kadar ek vergi alınacak.