Ödemeyenler dikkat! Ek MTV ve yapılandırma için süre daralıyor

Motorlu taşıtlar vergisinin ek ödemesinin ilk taksitinde son tarih ve yapılandırmadan faydalanamayan mükelleflerin hesaplanan tutarların tamamının faizi ile ödenmesi için son gün 31 Ağustos.

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Ödemeyenler dikkat! Ek MTV ve yapılandırma için süre daralıyor - Resim: 1

2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ek ödemesinin ilk taksiti için son gün 31 Ağustos.

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Ödemeyenler dikkat! Ek MTV ve yapılandırma için süre daralıyor - Resim: 2

Vergi , araç sahiplerinin 2023 yılında ödedikleri miktar kadar olacak. Bu yıla mahsus uygulanacak.

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Ödemeyenler dikkat! Ek MTV ve yapılandırma için süre daralıyor - Resim: 3

İkinci taksit ödemeleri ise kasım ayı sonuna kadar yapılabilecek.

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Ödemeyenler dikkat! Ek MTV ve yapılandırma için süre daralıyor - Resim: 4

DEPREMLERDEN ETKİLENENLER VERGİDEN MUAF

Eylül 2023'te ilk defa kayıt ve tescil edilmiş otomobiller için yıllık motorlu taşıtlar vergisinin yarısı kadar ek vergi alınacak.

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