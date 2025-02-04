Ocak Ayının En Çok Satan Otomobilleri Açıklandı! O Marka Bu Sene de Zirveye Adını Yazdırdı
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2025 yılının ilk ayında en çok satılan otomobil markalarını duyurdu. Zirvedeki marka, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 1’inci sırada yer aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye otomotiv pazarında 2025 yılının ocak ayında en çok satış yapan marka Renault oldu. 8 bin 424 adetlik satış rakamına ulaşan Renault, yüzde 10,57’lik pazar payıyla listenin zirvesine yerleşti.
Listenin ikinci sırasında 6 bin 178 adetlik satışla Ford yer alırken, 6 bin 17 araç satışı gerçekleştiren Fiat ise üçüncü sırada kendine yer buldu.
2 OTOMOBİL DEVİ DÜŞÜŞE GEÇTİ
Geçtiğimiz yıllarda ocak aylarında pazar lideri olan Fiat, bu yıl üçüncü sıraya gerileyerek yılın ilk ayında beklenen performansı sergileyemedi. Almanya merkezli otomotiv devi Volkswagen ise daha önceki yıllarda ilk üçte yer alırken, Ocak 2025’te dördüncü sıraya düşerek pazar payında kayıp yaşadı.
Toyota, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da beşinci sıradaki yerini korudu ve 5 bin 265 adetlik satış gerçekleştirdi.
ÇİNLİ MARKA RESMEN ÇAKILDI
Son yıllarda Türkiye pazarında yükselişiyle dikkat çeken Çinli otomobil markası Chery, Ocak 2024’te altıncı sırada yer alırken, 2025’in ilk ayında sert bir düşüş yaşadı. Chery, ocakta yalnızca 1.016 adet satış yaparak 19. sıraya kadar geriledi.
BYD İLK 10’A GİRDİ
Türkiye pazarına geçtiğimiz yılın son çeyreğinde yeniden giriş yapan Çinli elektrikli otomobil markası BYD, Ocak 2025’te 2 bin 758 adetlik satış rakamına ulaşarak listenin 10. sırasına yerleşti. BYD, 2024’ün son ayında 6 bin 194 adet satış yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.