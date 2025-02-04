Ocak Ayının En Çok Satan Otomobilleri Açıklandı! O Marka Bu Sene de Zirveye Adını Yazdırdı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye otomotiv pazarında 2025 yılının ocak ayında en çok satış yapan marka Renault oldu. 8 bin 424 adetlik satış rakamına ulaşan Renault, yüzde 10,57’lik pazar payıyla listenin zirvesine yerleşti.

Listenin ikinci sırasında 6 bin 178 adetlik satışla Ford yer alırken, 6 bin 17 araç satışı gerçekleştiren Fiat ise üçüncü sırada kendine yer buldu.