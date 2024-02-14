Ocak ayı otomobil satış verileri açıklandı: İşte piyasada ilanı en çok görülen araç ve modeller

En çok ilan Clio modelinde ilan verildi

İlanlarda en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Honda ve Citroen oldu. İlanlara model özelinde bakıldığında ise ocak ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri sırasıyla Clio, Astra, Megane, Focus, Corolla, Egea, Honda Civic ve Volkswagen Polo oldu. Bu modelleri ise Volkswagen Passat ve Opel Corsa takip etti.