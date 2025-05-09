O Yatırım İçin Uzun Vadeli Fırsat Uyarısı: Uzmanı Çok Ucuz Diyerek Para Kazandırma Tüyosu Verdi
Altın ve gümüş piyasaları, yatırımcıların yakın takibinde kalmaya devam ediyor. Özellikle altın fiyatlarındaki dalgalanmalar merak uyandırırken, gümüş de zaman zaman gündeme geliyor. Ekonomist Devrim Akyıl, gümüşe ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunarak yatırımcılara önemli mesajlar verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Altın fiyatlarına dair görüşlerini paylaşan Devrim Akyıl, ons altının 3000 doların altına gelmesi durumunda güçlü bir alım fırsatı doğabileceğini belirtti. Ancak kesin bir düşüş sinyali veren grafiklerin olmadığını ifade eden Akyıl, altın piyasasında bir süre yatay seyrin hakim olabileceğini öngördü.
GÜMÜŞTE UZUN VADELİ AVANTAJLAR
Devrim Akyıl, gümüşü halen avantajlı bulduğunu vurgulayarak, 32-33 dolar seviyelerinin “çok ucuz” olduğunu dile getirdi. Tarihsel olarak uzun yıllar boyunca 12 birim gümüşün bir birim altına eşit olduğuna dikkat çeken Akyıl, günümüzde bu oranın 101-102 seviyelerinde olduğunu ve bu makasın kapanmasını beklediğini aktardı.
Devrim Akyıl, “2026 sonuna kadar bu oranın 50-60 seviyelerine gerilemesini bekliyorum. Bu, hem altının hem gümüşün yükseleceği anlamına gelir” dedi.
DEĞERLİ METAL YATIRIMINA UZUN VADELİ BAKIŞ
Devrim Akyıl, yatırımcıların değerli metal yatırımlarını kısa vadeli borsa işlemleriyle karıştırmamaları gerektiğini belirtti.
Gümüş fiyatlarının kısa vadede düşüş gösterebileceğini ancak bu seviyelerde alım yaparak uzun vadede kazanç sağlanabileceğini vurgulayan Devrim Akyıl, "Emtia yatırımı sabır ister, bugün alırsınız bir-iki yıl sonra satarsınız. Bu mantıkla hareket edilmeli" diye konuştu.