O Yatırım İçin Uzun Vadeli Fırsat Uyarısı: Uzmanı Çok Ucuz Diyerek Para Kazandırma Tüyosu Verdi

GÜMÜŞTE UZUN VADELİ AVANTAJLAR

Devrim Akyıl, gümüşü halen avantajlı bulduğunu vurgulayarak, 32-33 dolar seviyelerinin “çok ucuz” olduğunu dile getirdi. Tarihsel olarak uzun yıllar boyunca 12 birim gümüşün bir birim altına eşit olduğuna dikkat çeken Akyıl, günümüzde bu oranın 101-102 seviyelerinde olduğunu ve bu makasın kapanmasını beklediğini aktardı.