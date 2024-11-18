O Ülke Kapılarını Türklere Açtı: Flaş Vize Kararı

Almanya, hızla büyüyen ekonomisi ve yaşlanan nüfusuyla karşı karşıya kalırken, iş gücü açığını kapatmak için önemli adımlar atıyor. Ülke, 2024 yılında çalışma vizesi sayısını yüzde 10'un üzerinde artırmaya karar verdi. Bu karar, Almanya'nın işgücü piyasasına yeni bir soluk getirirken, yabancı uyruklu pek çok kişi için de önemli bir fırsat kapısı oldu.