O Ülke Kapılarını Türklere Açtı: Flaş Vize Kararı
Almanya, 2024 yılında çalışma vizesi sayısını yüzde 10'un üzerinde artırmaya karar verdi. Bu sayede hem Almanya iş gücü açığını kapatacak hem de yabancı uyruklu kişiler daha iyi yaşam koşullarına kavuşacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya, hızla büyüyen ekonomisi ve yaşlanan nüfusuyla karşı karşıya kalırken, iş gücü açığını kapatmak için önemli adımlar atıyor. Ülke, 2024 yılında çalışma vizesi sayısını yüzde 10'un üzerinde artırmaya karar verdi. Bu karar, Almanya'nın işgücü piyasasına yeni bir soluk getirirken, yabancı uyruklu pek çok kişi için de önemli bir fırsat kapısı oldu.
Almanya, Kanada'dan esinlenerek geliştirdiği yeni bir puan sistemiyle, yabancı uyruklu işçilerin ülkeye girişini kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu sistem sayesinde Almanca dil bilgisi, mesleki deneyim ve yaş gibi kriterler değerlendirilerek, nitelikli iş gücü ülkeye çekilmeye çalışılacak.
200 BİN KİŞİYE ÇALIŞMA VİZESİ VERİLECEK
Almanya, bu yeni sistemle birlikte önümüzdeki dönemde yaklaşık 200 bin kişiye daha çalışma vizesi vermeyi planlıyor. Bu sayede hem iş gücü açığı kapatılacak hem de ülke ekonomisi canlandırılacak.
Almanya, yabancı ülkelerde alınmış olan mesleki yeterliliklerin tanınması konusunda da önemli adımlar atıyor. Son beş yılda bu alanda yüzde 50'lik bir artış yaşanması, yabancı uyruklu profesyoneller için büyük bir avantaj sağlıyor.