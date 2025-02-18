O Belediyede Rekor Zam! En Düşük İşçi Maaşı 63 Bin TL Oldu, Çalışanlar Havalara Uçtu
Bozcaada Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri Türkiye’de belediye çalışanları arasında yapılan en yüksek maaş düzenlemelerinden biri olarak tarihe geçti. Anlaşmada, kadrolu işçilerin en düşük maaşı ikramiye dahil 63 bin TL’ye yükseldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Bozcaada Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tamamlandı. Yapılan anlaşma sonucunda, kadrolu işçilerin en düşük maaşı net 52 bin TL’ye, ikramiye dahil 63 bin TL’ye yükseldi.
Bu sözleşme, Türkiye’de belediye çalışanları arasında yapılan en yüksek maaş düzenlemelerinden biri olarak tarihe geçti. Bozcaada Belediyesi’nde yapılan bu anlaşmanın diğer belediyeler için de örnek teşkil edebileceği belirtiliyor.
ÇALIŞANLARA REKOR ZAM YAPILDI
Toplu iş sözleşmesi kapsamında kadrolu işçiler için en yüksek net maaş 63 bin TL, ikramiye dahil 74 bin 600 TL olarak belirlendi. Belediye şirketi bünyesindeki çalışanlar için de dikkat çeken maaş artışları yapıldı.
Şirket çalışanlarında en düşük maaş: 50 bin TL
İkramiye dahil en düşük maaş: 53 bin 800 TL
Şirket bünyesindeki en yüksek maaş: 70 bin 600 TL
Yeni işe başlayacak personelin maaşı: 47 bin 700 TL (ikramiye dahil 51 bin 500 TL)
"BELEDİYEDE ASGARİ ÜCRET 50 BİN TL OLDU"
Belediye-İş Sendikası temsilcileri Rahmi Alkan ve Mehmet Akif Alan, anlaşmayı sosyal medya üzerinden duyurarak başarılarını kutladı. Belediye önünde çektikleri fotoğrafla birlikte yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Bölgemizde bir ilke imza attık. Yine en güzelini biz yaptık. Bozcaada Belediyesi’nde asgari ücret 50 bin TL olmuştur. Emek en yüce değerdir! Yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın Belediye-İş Sendikası"