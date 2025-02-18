O Belediyede Rekor Zam! En Düşük İşçi Maaşı 63 Bin TL Oldu, Çalışanlar Havalara Uçtu

Bozcaada Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tamamlandı. Yapılan anlaşma sonucunda, kadrolu işçilerin en düşük maaşı net 52 bin TL’ye, ikramiye dahil 63 bin TL’ye yükseldi.

Bu sözleşme, Türkiye’de belediye çalışanları arasında yapılan en yüksek maaş düzenlemelerinden biri olarak tarihe geçti. Bozcaada Belediyesi’nde yapılan bu anlaşmanın diğer belediyeler için de örnek teşkil edebileceği belirtiliyor.