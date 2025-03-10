Nisan Ayında Emekli Olanlar Bayram İkramiyesi Alabilecek mi? Kritik Detay Ortaya Çıktı
Milyonlarca emekli, Ramazan Bayramı öncesinde alacakları ikramiyeyi beklerken, bu yıl bayramın mart ve nisan aylarına yayılması nedeniyle daha fazla kişinin ikramiye alması gündeme geldi. Peki, nisan ayında emekli olanlar bayram ikramiyesinden faydalanabilecek mi? İşte ayrıntılar…
Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2018 yılından bu yana Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde emeklilere bayram ikramiyesi ödemesi yapıyor. Emeklilerin yanı sıra dul ve yetim aylığı alanlar, sürekli iş göremezlik geliri bulunanlar ile SGK’dan gelir ve aylık alan herkes bu ödemeden faydalanıyor.
Bu yıl Ramazan Bayramı’nın mart ve nisan aylarına denk gelmesi, emeklilik başvurularını etkileyen bir durum oluşturdu. Şubat ve mart aylarında emeklilik dilekçesi verenlerin ikramiye alma hakkı bulunuyor.
NİSAN AYINDA EMEKLİ OLANLAR İKRAMİYE ALACAK MI?
SGK kurallarına göre, emeklilik başvurusu yapan kişilere maaşları, takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor. Örneğin, şubat ayında başvuran bir kişi mart ayı itibarıyla emekli maaşı almaya başlıyor.
Bu kapsamda, 31 Mart 2025 tarihine kadar emeklilik başvurusu yapanlara 1 Nisan itibarıyla maaş bağlanacak. Nisan ayında maaşları bağlanan kişiler, Ramazan Bayramı'nın içinde bulunduğu ayda SGK’dan aylık alıyor olacakları için ikramiyeden faydalanabilecek. Ödeme tarihinden sonra maaş bağlansa bile hak sahiplerine ikramiye ödemesi yapılacak.
BAŞVURU YAPMAYA GEREK YOK
Emekliler ve SGK’dan gelir veya aylık alan kişiler, bayram ikramiyesini almak için herhangi bir başvuruda bulunmak zorunda değil. Ödemeler, emekli maaşlarının yatırıldığı hesaplara doğrudan aktarılacak.
Bayram ikramiyesinden faydalanabilecek gruplar arasında emeklilerin yanı sıra sürekli iş göremezlik geliri alanlar, vefat eden sigortalıların hak sahipleri, Türkiye’den kısmi aylık alanlar, dul ve yetim aylığı alanlar ve maluller bulunuyor.