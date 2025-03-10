Nisan Ayında Emekli Olanlar Bayram İkramiyesi Alabilecek mi? Kritik Detay Ortaya Çıktı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2018 yılından bu yana Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde emeklilere bayram ikramiyesi ödemesi yapıyor. Emeklilerin yanı sıra dul ve yetim aylığı alanlar, sürekli iş göremezlik geliri bulunanlar ile SGK’dan gelir ve aylık alan herkes bu ödemeden faydalanıyor.