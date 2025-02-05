Netflix mi, BluTV mi, Amazon Prime mı? Türkiye'de En Çok Abonesi Olan Dijital Yayın Platformu Belli Oldu
JustWatch'un 5 milyon kullanıcısı üzerinden yaptığı araştırmaya göre Türkiye'de en çok aboneye sahip dijital platformlar belli oldu. BluTV, Netflix ve Amazon Prime Video'nun pazar payları açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
JustWatch'un verilerine göre, Türkiye'de en çok abonesi bulunan dijital yayın platformu belli oldu. JustWatch'un 5 milyon kullanıcısı üzerinden yaptığı araştırmaya göre, BluTV pazarın neredeyse üçte birini elinde bulunduruyor.
Türk izleyicilerinin en çok tercih ettiği platformun BluTV olduğu ortaya çıktı. Netflix, BluTV'yi takip ederken, Amazon Prime Video ise üçüncü sırada yer aldı. Ancak, Amazon Prime Video'nun pazar payı yılın son çeyreğinde %1 oranında artış gösterdi. Buna karşılık, BluTV ve MUBI'nin pazar payları ise %1 oranında azaldı.
Bu veriler, Türkiye'deki dijital platformlar arasındaki rekabetin ne kadar yoğun olduğunu gösteriyor. Platformlar, kullanıcıların ilgisini çekmek için sürekli olarak yeni içerikler üretiyor ve abonelik seçeneklerini güncelliyor. Yeni platformların ortaya çıkması ve mevcut platformların içeriklerini sürekli güncellemesiyle bu rekabet daha da kızışacak gibi görünüyor.