Netflix mi, BluTV mi, Amazon Prime mı? Türkiye'de En Çok Abonesi Olan Dijital Yayın Platformu Belli Oldu

Bu veriler, Türkiye'deki dijital platformlar arasındaki rekabetin ne kadar yoğun olduğunu gösteriyor. Platformlar, kullanıcıların ilgisini çekmek için sürekli olarak yeni içerikler üretiyor ve abonelik seçeneklerini güncelliyor. Yeni platformların ortaya çıkması ve mevcut platformların içeriklerini sürekli güncellemesiyle bu rekabet daha da kızışacak gibi görünüyor.