Netflix, BluTV, Exxen ve Disney+ Üyeliği Olanlar Dikkat: Peş Peşe Açıklama Geldi

"8-10 FATURA ÖDEMEK ZORUNDAYIZ"

Dijital platformların yaygınlaşması, birçok vatandaşı bütçe zorluğuna itiyor. Coşkun Güneş isimli vatandaş, aboneliklerle birlikte fatura sayısının arttığını belirterek, “Eskiden elektrik, su gibi 3-4 fatura öderdik, şimdi 8-10 fatura ödemek zorundayız. En düşük üyelik bile 300-400 liradan başlıyor.” dedi.

Bir diğer kullanıcı Sudem Zırhlı ise, farklı platformlara yaptığı aboneliklerin bütçesini zorladığını ifade etti. Zırhlı, “5-6 platforma üyeliğim var. Öğrenci indirimleri olsa da yine de 700 liranın üzerinde ödeme yapıyorum” diye konuştu.

"ABONELİKLER TEK ÇATI ALTINDA TOPLANSIN"

Mustafa Kartal ise platformların içeriklerini tek bir çatı altında toplamasını tercih edeceğini belirtti. “Müzik dinlemek, oyun oynamak ve film izlemek için farklı abonelikler gerekiyor. Bu da faturaları biriktiriyor ve bütçemizi zorluyor,” ifadelerini kullandı.