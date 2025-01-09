Netflix, BluTV, Exxen ve Disney+ Üyeliği Olanlar Dikkat: Peş Peşe Açıklama Geldi
Abonelik sistemli dijital platformlar aile bütçesini gün geçtikçe zorluyor. Netflix, BluTV, Exxen ve Disney+ gibi birden fazla platforma abone olan vatandaşlar, peş peşe açıklama yaparak faturaları ödemekte zorlandıklarını belirtti.
Kaynak: İHA
Teknolojinin hızla ilerlemesi, eğlence alışkanlıklarını dijital platformlara yöneltti. Artık müzik dinlemek için Spotify ve Apple Music, film ve dizi izlemek için Netflix, Disney+ ve BluTV, oyun oynamak için ise Xbox Game Pass ve PlayStation Plus gibi platformlar tercih ediliyor. Ancak bu yenilik, kullanıcıların bütçelerine ağır bir yük bindiriyor.
Eskiden televizyonda ücretsiz izlenen diziler veya radyodan dinlenen şarkılar, şimdi sadece ücretli aboneliklerle erişilebiliyor. Üstelik her platformun özel içeriklerle kullanıcıları çekmeye çalışması, birden fazla aboneliği zorunlu hale getiriyor. Vatandaşlar, farklı türde içeriklere ulaşmak için birden çok platforma abone olmak zorunda kalıyor ve bu da aile bütçelerine ciddi şekilde yansıyor.
AYLIK ABONELİK ÜCRETLERİ BİN LİRAYI GEÇİYOR
Dijital platformların fiyatları, özellikle gençler ve çocuklu aileler için erişilebilir olmaktan çıkıyor. Bu durum, bazı kişilerin kaçak yöntemlere yönelmesine veya dijital içeriklerden tamamen uzaklaşmasına neden oluyor. Birden fazla platforma abone olan bireyler, aylık bin liranın üzerinde fatura ödemek zorunda kalıyor.
ABONELİĞİ İPTAL ETMEK ZOR
Abonelik işlemleri sırasında sunulan kolaylıklar, iptal süreçlerinde aynı şekilde sağlanmıyor. Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük, bu duruma dikkat çekerek şunları söyledi:
“Platformlar, kullanıcıları sözleşmenin şartları, süresi ve fiyat artışları konusunda bilgilendirmek zorunda. Sözleşme şartları tüketici aleyhine değişemez. Tüketiciler, aboneliklerini istedikleri zaman sonlandırabilir. Ancak abonelik iptali süreçlerinde zorluklar yaşanıyor. Vatandaşlarımız bu tür sorunlar için tüketici hakem heyetlerine başvurabilir.”
"8-10 FATURA ÖDEMEK ZORUNDAYIZ"
Dijital platformların yaygınlaşması, birçok vatandaşı bütçe zorluğuna itiyor. Coşkun Güneş isimli vatandaş, aboneliklerle birlikte fatura sayısının arttığını belirterek, “Eskiden elektrik, su gibi 3-4 fatura öderdik, şimdi 8-10 fatura ödemek zorundayız. En düşük üyelik bile 300-400 liradan başlıyor.” dedi.
Bir diğer kullanıcı Sudem Zırhlı ise, farklı platformlara yaptığı aboneliklerin bütçesini zorladığını ifade etti. Zırhlı, “5-6 platforma üyeliğim var. Öğrenci indirimleri olsa da yine de 700 liranın üzerinde ödeme yapıyorum” diye konuştu.
"ABONELİKLER TEK ÇATI ALTINDA TOPLANSIN"
Mustafa Kartal ise platformların içeriklerini tek bir çatı altında toplamasını tercih edeceğini belirtti. “Müzik dinlemek, oyun oynamak ve film izlemek için farklı abonelikler gerekiyor. Bu da faturaları biriktiriyor ve bütçemizi zorluyor,” ifadelerini kullandı.