Net Tarih Verildi, Faturalar Cep Yakacak! Uzmanı Açıkladı Büyük Zam Olacak

Temmuz 2024’ten bu yana elektrik fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmaması, dağıtım şirketlerinin maliyet artışlarını karşılamakta zorlandıkları yönündeki şikayetleri artırdı. Şirketler, mevcut tarifelerin güncellenmemesi nedeniyle en az 50 milyar TL zarar ettiklerini öne sürerek zam talebinde bulundu.