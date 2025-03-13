Net Tarih Verildi, Faturalar Cep Yakacak! Uzmanı Açıkladı Büyük Zam Olacak
Elektrik tarifelerine sekiz aydır zam yapılmaması nedeniyle zarar ettiklerini savunan elektrik dağıtım şirketleri, fiyat artışı talep ediyor. Enerji yönetimi, gelen talepler doğrultusunda zam hazırlıklarına başladı. Sektör kaynaklarına göre, elektrik fiyatlarına yüzde 20 oranında bir zam yapılması planlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Temmuz 2024’ten bu yana elektrik fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmaması, dağıtım şirketlerinin maliyet artışlarını karşılamakta zorlandıkları yönündeki şikayetleri artırdı. Şirketler, mevcut tarifelerin güncellenmemesi nedeniyle en az 50 milyar TL zarar ettiklerini öne sürerek zam talebinde bulundu.
ZAM TARİHİ VE ORANI NETLEŞİYOR
Gazeteci Olcay Aydilek’in paylaştığı bilgilere göre, 1 Nisan’da elektrik tarifelerinde yüzde 20’lik bir artış yapılması gündemde. Ekonomi yönetimi, zam oranının enflasyon üzerindeki etkisini değerlendirerek nihai kararını verecek.
FATURALARDA CİDDİ ARTIŞ OLABİLİR
Yapılacak zam, mesken ve sanayi abonelerini doğrudan etkileyecek. Şubat ayında yürürlüğe giren ve aylık 417 kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketen konut aboneleri için uygulanmaya başlanan yeni tarife nedeniyle faturaların 3 ila 4 kat arasında artabileceği belirtiliyor.