Neredeyse Her Muftakta Vardı: 78 Yıllık Dev Markanın İflasına Ramak Kaldı

SATIŞLARDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Pandemi döneminde, evde yemek yapma alışkanlıklarının artmasıyla geçici bir satış artışı yaşanan Tupperware, pandeminin etkilerinin azalmasıyla birlikte yeniden satışlarda düşüş yaşadı. 1946 yılında Earl Tupper tarafından kurulan ve 1950’lerde "Tupperware partileri" ile dünya çapında üne kavuşan şirket, son yıllarda satışlarda ciddi bir gerileme ile karşı karşıya kaldı.

Tupperware, borç yapılandırma süreci çerçevesinde alacaklılarıyla kapsamlı müzakereler yürütürken, iflas süreciyle ilgili resmi bir açıklama yapmamış durumda. Şirket, mali durumunu düzeltmek için gerekli adımları atmayı sürdürüyor.