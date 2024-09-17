Neredeyse Her Muftakta Vardı: 78 Yıllık Dev Markanın İflasına Ramak Kaldı
Tupperware, 1946’dan bu yana mutfak ürünleri sektöründe tanınan bir isim olmasına rağmen, bu hafta artan borç yükü ve finansal sıkıntılar nedeniyle iflas başvurusu yapma hazırlığında.
Kaynak: Bloomberg
Küresel pazarda uzun yıllardır varlık gösteren Tupperware'in, pandemi sonrası azalan talep ve mali problemlerle başa çıkmaya çalışması, markanın geleceği hakkında birçok soruyu gündeme getiriyor.
Bloomberg’in haberine göre, Tupperware Brands, 700 milyon doları aşan borç miktarıyla bu hafta iflas başvurusunda bulunmayı planlıyor. Şirket, borç yapılandırma sürecine geçmek amacıyla mahkeme koruması almak için yasal ve finansal danışmanlarla yoğun bir şekilde görüşmeler yapıyor. Bu gelişmenin ardından Tupperware hisseleri yüzde 15,8 oranında değer kaybederek 43 cente düştü. Gün sonunda, hisselerde toplamda yüzde 57 oranında bir düşüş yaşandı.
SATIŞLARDA BÜYÜK DÜŞÜŞ
Pandemi döneminde, evde yemek yapma alışkanlıklarının artmasıyla geçici bir satış artışı yaşanan Tupperware, pandeminin etkilerinin azalmasıyla birlikte yeniden satışlarda düşüş yaşadı. 1946 yılında Earl Tupper tarafından kurulan ve 1950’lerde "Tupperware partileri" ile dünya çapında üne kavuşan şirket, son yıllarda satışlarda ciddi bir gerileme ile karşı karşıya kaldı.
Tupperware, borç yapılandırma süreci çerçevesinde alacaklılarıyla kapsamlı müzakereler yürütürken, iflas süreciyle ilgili resmi bir açıklama yapmamış durumda. Şirket, mali durumunu düzeltmek için gerekli adımları atmayı sürdürüyor.