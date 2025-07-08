Nefes Kredisi Başvurusu Başladı! İlk 6 Ay Geri Ödemesiz, 36 Ay Vadeli 2,5 Milyon Lira Verilecek
TOBB, KOBİ’lere nefes aldıracak kredi desteğini yeniden başlattı. İlk 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli ve 2,5 milyon TL’ye kadar verilecek krediye sadece oda ve borsa üyesi şirketler başvurabilecek.
Kaynak: AA
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) finansman desteği sunmak amacıyla yeniden hayata geçirdiği Nefes Kredisi programı için başvuruları almaya başladı. Kredi kapsamında işletmelere ilk 6 ay ödemesiz dönemle birlikte toplamda 2,5 milyon TL’ye kadar finansman imkanı sunuluyor.
KREDİ 36 AYA VARAN VADEYLE SUNULUYOR
TOBB tarafından sağlanan öz kaynak desteği ve Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatıyla kullandırılacak krediler, yüzde 80 KGF kefaletiyle verilecek. KOBİ’ler bu destek kapsamında azami 36 ay vadeli, ilk 6 ayı geri ödemesiz kredi kullanabilecek.
SADECE TOBB ÜYESİ ŞİRKETLER BAŞVURABİLİYOR
Nefes Kredisi’nden yararlanmak isteyen firmaların TOBB’a bağlı oda ve borsa üyesi olmaları gerekiyor. Başvurular yalnızca belirlenen bankalar aracılığıyla kabul ediliyor.
Krediden faydalanmak isteyen şirketler, aşağıdaki bankaların şubelerine başvuru yapabilecek:
Ziraat Bankası
Halkbank
VakıfBank
Akbank
Yapı Kredi
DenizBank
Ziraat Katılım
TOBB tarafından yapılan açıklamada, başvuruların sadece yukarıda belirtilen banka şubelerinden yapılabileceği vurgulandı. Resmi olmayan internet siteleri ya da mobil uygulamalardan yapılan başvurulara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.