Nefes Kredisi Başvurusu Başladı! İlk 6 Ay Geri Ödemesiz, 36 Ay Vadeli 2,5 Milyon Lira Verilecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) finansman desteği sunmak amacıyla yeniden hayata geçirdiği Nefes Kredisi programı için başvuruları almaya başladı. Kredi kapsamında işletmelere ilk 6 ay ödemesiz dönemle birlikte toplamda 2,5 milyon TL’ye kadar finansman imkanı sunuluyor.

KREDİ 36 AYA VARAN VADEYLE SUNULUYOR

TOBB tarafından sağlanan öz kaynak desteği ve Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatıyla kullandırılacak krediler, yüzde 80 KGF kefaletiyle verilecek. KOBİ’ler bu destek kapsamında azami 36 ay vadeli, ilk 6 ayı geri ödemesiz kredi kullanabilecek.