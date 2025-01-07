Ne Uludağ, Ne Kartalkaya, Ne Palandöken Ne Kartepe: En Ucuz Kış Tatilinin Yeni Yıldızı Oldu, Giden Dönmek İstemiyor
Uludağ ve Kartepe ve Palandöken gibi popüler merkezlerin aksine, daha ucuza kış tatili yapmak için yeni adres belli oldu. Son yıllarda Türkiye'nin en popüler kayak merkezlerinden biri haline gelen Erciyes, daha uygun fiyatlarla kayak yapma imkanı sunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Kayseri'nin incisi Erciyes Dağı, kayak severlerin yeni gözdesi oldu. Uygun fiyatları, modern tesisleri ve ulaşım kolaylığı sayesinde Türkiye'nin en popüler kayak merkezlerinden biri haline geldi. Uludağ, Kartepe ve Palandöken'i geride bırakan Erciyes, ucuz kış tatilinin yükselen yıldızı oldu.
Uludağ ve Kartepe ve Palandöken gibi popüler merkezlerin aksine, Erciyes daha uygun fiyatlarla kayak yapma imkanı sunuyor. Son yıllarda yapılan yatırımlar sayesinde Erciyes'te modern kayak pistleri, telesiyejler ve konaklama tesisleri bulunuyor.
UCUZ KIŞ TATİLİ İÇİN İDEAL ŞEÇENEK
Kayseri'ye direkt uçuşların olması, Erciyes'e ulaşımı oldukça kolaylaştırıyor. Kalabalıktan uzak, huzurlu ve ucuz bir tatil arayanlar için Erciyes ideal bir seçenek. Kayak dışında trekking, teleferik turu ve dağ bisikleti gibi birçok aktivite imkanı sunuyor. Ayrıca Kayseri'nin meşhur sucuk ve pastırması gibi yöresel lezzetleri tatma fırsatı bulunuyor. Erciyes'in yüksek rakımı sayesinde kar sezonu oldukça uzun sürüyor.
ERCİYES'TE NELER YAPILIR?
Erciyes, sadece kayak merkezi değil, aynı zamanda doğal güzellikleriyle de büyüleyen bir yer. Erciyes'te profesyonel kayakçılar ve amatörler için birbirinden farklı pistler bulunuyor. Dağ eteklerinde yürüyüş yaparak doğanın tadını çıkarabilir, Erciyes'in muhteşem manzarasını kuşbakışı izleyebilirsiniz. Ayrıca macera dolu bir deneyim için dağ bisikleti parkurlarını deneyebilirsiniz.