Ne Uludağ, Ne Kartalkaya, Ne Palandöken Ne Kartepe: En Ucuz Kış Tatilinin Yeni Yıldızı Oldu, Giden Dönmek İstemiyor

UCUZ KIŞ TATİLİ İÇİN İDEAL ŞEÇENEK

Kayseri'ye direkt uçuşların olması, Erciyes'e ulaşımı oldukça kolaylaştırıyor. Kalabalıktan uzak, huzurlu ve ucuz bir tatil arayanlar için Erciyes ideal bir seçenek. Kayak dışında trekking, teleferik turu ve dağ bisikleti gibi birçok aktivite imkanı sunuyor. Ayrıca Kayseri'nin meşhur sucuk ve pastırması gibi yöresel lezzetleri tatma fırsatı bulunuyor. Erciyes'in yüksek rakımı sayesinde kar sezonu oldukça uzun sürüyor.